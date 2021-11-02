Врач назвал неожиданный продукт, повышающий риск образования тромбов в 20 раз

Врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы "Жить Здорово" на Первом канале назвал продукты, которые увеличивают риск возникновения тромбов, передает Tengrinews.kz.



Медик отметил, что вероятность тромбоза возрастает у пожилых, страдающих варикозной болезнью вен, ведущих сидячий образ жизни и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.



Людям из этих групп риска следует избегать употребления в пищу продуктов с повышенным содержанием витамина К, который улучшает свертываемость крови, а это может стать причиной образования тромба.



По словам врача, три продукта с наибольшим содержанием витамина К - это петрушка, шпинат и базилик.



"Причем петрушка абсолютный чемпион: в 100 граммах петрушки содержится 20 суточных доз витамина K... В базилике и шпинате, в свою очередь, это семь суточных доз и шесть суточных доз", - заявил Продеус.



Врач Елена Малышева согласилась со своим коллегой. Она объяснила, что 20-кратное превышение суточной дозы витамина К в петрушке представляет серьезную опасность для здоровья.



"То есть риски образования тромбов в 20 раз выше, чем просто в обычной жизни", - отметила медик.



Она также посоветовала всем страдающим атеросклерозом, варикозной болезнью и пациентам, принимающим антикоагулянты, исключить петрушку, базилик и шпинат из своего рациона.