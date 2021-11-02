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Врач назвал неожиданный продукт, повышающий риск образования тромбов в 20 раз

Просмотров:522 Опубликовано: Сегодня, 17:52
Врач назвал неожиданный продукт, повышающий риск образования тромбов в 20 раз
© elements.envato.com
Врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы "Жить Здорово" на Первом канале назвал продукты, которые увеличивают риск возникновения тромбов, передает Tengrinews.kz.

Медик отметил, что вероятность тромбоза возрастает у пожилых, страдающих варикозной болезнью вен, ведущих сидячий образ жизни и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Людям из этих групп риска следует избегать употребления в пищу продуктов с повышенным содержанием витамина К, который улучшает свертываемость крови, а это может стать причиной образования тромба.

По словам врача, три продукта с наибольшим содержанием витамина К - это петрушка, шпинат и базилик.

"Причем петрушка абсолютный чемпион: в 100 граммах петрушки содержится 20 суточных доз витамина K... В базилике и шпинате, в свою очередь, это семь суточных доз и шесть суточных доз", - заявил Продеус.

Врач Елена Малышева согласилась со своим коллегой. Она объяснила, что 20-кратное превышение суточной дозы витамина К в петрушке представляет серьезную опасность для здоровья.

"То есть риски образования тромбов в 20 раз выше, чем просто в обычной жизни", - отметила медик.

Она также посоветовала всем страдающим атеросклерозом, варикозной болезнью и пациентам, принимающим антикоагулянты, исключить петрушку, базилик и шпинат из своего рациона.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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camel (Посетители) Сегодня, 21:46
100 грамм петрушки? Это же, наверное, 5 магазинных пучков, или больше?

я не люблю, когда мне лезут в душу...
 
 

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