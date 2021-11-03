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Кто попадет под амнистию в Казахстане

Просмотров:234 Опубликовано: Сегодня, 09:44
Кто попадет под амнистию в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Казахстане планируют амнистировать 2 236 осужденных. Соответствующий законопроект на заседании Мажилиса представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"По предварительным расчетам под действие амнистии подпадут 2236 осужденных и 11 310 лиц, состоящих на учетах службы пробации. Во-первых, выйдут на свободу около 1000 лиц, также 3,8 тысячи человек будут сняты с учета службы пробации. Во-вторых, сокращение неотбытого срока наказания будет применено к 1294 осужденным и лицам, состоящим на учете в службе пробации. В-третьих, будут сокращены 5000 уголовных дел, находящихся в досудебном производстве, из них более 1674 лиц будут освобождены от уголовной ответственности. В отношении 1471 человека будут применен положения по сокращению срока наказания или освобождению. Согласно статье 78 Уголовного кодекса, не предусмотрена амнистия для лиц, совершивших особо-опасные преступления", - сказал Тургумбаев на заседании Мажилиса.

По его словам, в стране в 64 учреждениях и 16 следственных изоляторах содержатся более 34 тысяч человек, из них в отношении 30 тысяч осужденных вынесены судебные приговоры, 4000 арестованы и находятся под следствием. Из них 93 процента совершили тяжкие и особо-тяжкие преступления, порядка 45 процентов - ранее привлекались к уголовной ответственности. Кроме этого, более 32 тысяч человек состоят на учете службы пробации.

"В соответствии с поручением Главы государства министерством внутренних дел разработан проект закона "Об амнистии в связи с 30-летием независимости". Цель законопроекта - освобождение от отбывания наказания за преступления небольшой и средней тяжести, а также сокращение неотбытого срока наказания за некоторые тяжкие и особо-тяжкие преступления. Амнистия будет применена в отношении ветеранов, несовершеннолетних, граждан преклонного возраста, инвалидов 1-2 групп и другим лицам, не предоставляющим серьезную угрозу безопасности гражданам и государству. Законопроект обсужден с участием общественных деятелей и научных экспертов", - уточнил министр.

За 30 лет в Казахстане проведено восемь амнистий, последние четыре были приурочены к Дню независимости.

В 2020 году Президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что в Казахстане будет проведена амнистия привлеченных к уголовной ответственности за преступления, не несущие серьезную угрозу безопасности граждан и государства.


Источник: Tengrinews.kz
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