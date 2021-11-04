Рассадник коррупции – обе столицы и Туркестанская область

За январь-сентябрь в стране зарегистрировали 1,4 тыс уголовных коррупционных преступлений — на 33,3% меньше, чем годом ранее, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Finprom.kz.



В региональном разрезе больше всего таких преступлений зарегистрировано в столице — 140 случаев, минус 22,7% за год. Среди антилидеров также оказались Алматы (135 случаев, минус 19,2%), Туркестанская (107 случаев, плюс 5,9%) и Жамбылская (также 107 случаев, минус 23%) области.



Меньше всего подобных преступлений зарегистрировано в Мангистауской области — всего 43 случая — на 47,6% меньше, чем годом ранее.



Наибольший рост количества коррупционных преступлений наблюдается в Туркестанской области, наибольшее сокращение — в ЗКО (на 65,3%, до 51 случая).



Большая часть таких преступлений относилась к тяжкой степени — 937 правонарушений. К средней степени тяжести относилось 340 случаев, к небольшой тяжести — 97 преступлений, особо тяжким — 33 правонарушения.



Более трети всех нарушений в сфере коррупционных преступлений пришлось на дачу взятки — 488 случаев — на 2,4% меньше, чем годом ранее.



«Популярными» статьями нарушений также стали получение взятки (383 правонарушения, минус 36,5% за год) и мошенничество (142 случая, минус 56,8%). Далее идут присвоение или растрата вверенного чужого имущества (141 преступление, минус 51% за год) и злоупотребление должностными полномочиями (120 случаев, минус 28,6%).



Численность лиц, преданных суду за коррупционные преступления, с начала года составила 739 человек — на 7,2% меньше, чем годом ранее.



Среди служащих государственных органов на коррупционных преступлениях чаще всего попадались служащие акиматов и их структурных подразделений — 130 человек, минус 24% за год. Далее идут служащие органов внутренних дел (125 человек) и министерства финансов (33 человека).



По итогам трех кварталов на коррупции также попались четыре судьи и три акима.