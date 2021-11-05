Можно ли вакцинироваться Pfizer после «Спутника V»

Замруководителя управления здравоохранения Алматинской области Арман Джансенгиров рассказал, можно ли привиться американской вакциной Pfizer после российской «Спутника V», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на МИА «Казинформ».



«Министерством здравоохранения условия ревакцинации уже утверждены. После вакцинации «Спутником V» можно прививаться через 8 месяцев такими вакцинами, как Hayat-Vax, Sinovac и Pfizer», — сообщил Арман Джансенгиров в ходе брифинга РСК области.



Ранее Минздрав совместно с консультативной комиссией по иммунизации населения РК выработало подходы по ревакцинации граждан против коронавирусной инфекции.



Согласно правилам, казахстанцы, получившие прививку векторными (Спутник) вакцинами, могут получить ревакцинацию через 9 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или м-РНК-вакциной (Pfizer).



Кроме того, министр здравоохранения Алексей Цой ответил, что человек может повторно получить вакцину, которой привился ранее. Начало ревакцинации в Казахстане запланировано на III декаду ноября. Для этого будет использована 1 доза вакцины.