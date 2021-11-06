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Диетолог назвал продукты, ускоряющие старение

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:56
Диетолог назвал продукты, ускоряющие старение
Фото из открытых источников
Некоторые продукты могут стать причиной раннего старения и возникновения некоторых заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал российский врач-диетолог Михаил Гинзбург в интервью изданию URA.RU.

В рейтинг вошли жареная пища, сахар, быстрые углеводы, красное мясо и масло, богатое "Омегой-6".

Любая однообразная еда и преобладание в рационе только жареной пищи плохи в части ускоренного старения организма, — сказал он.

По словам специалиста, этому способствуют изделия из просеянной муки, белый хлеб, булки, батоны, выпечка, картофель, рис, а также маргарин, подсолнечное и ряд других масел.

Медик добавил, что это способствует развитию гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета, опухолей, так как не богатая витаминами пища приводит к развитию хронических заболеваний. В свою очередь, врач-педиатр, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова подчеркнула, что хронические заболевания развиваются из-за нарушения работы органов пищеварения.

Чтобы сохранить молодость, очень важно есть разнообразную пищу с высоким содержанием витаминов, клетчатки и полезного белка, жареных продуктов лучше избегать.


Источник: zakon.kz
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