Диетолог назвал продукты, ускоряющие старение

Некоторые продукты могут стать причиной раннего старения и возникновения некоторых заболеваний, сообщает Zakon.kz.



Об этом рассказал российский врач-диетолог Михаил Гинзбург в интервью изданию URA.RU.



В рейтинг вошли жареная пища, сахар, быстрые углеводы, красное мясо и масло, богатое "Омегой-6".



Любая однообразная еда и преобладание в рационе только жареной пищи плохи в части ускоренного старения организма, — сказал он.



По словам специалиста, этому способствуют изделия из просеянной муки, белый хлеб, булки, батоны, выпечка, картофель, рис, а также маргарин, подсолнечное и ряд других масел.



Медик добавил, что это способствует развитию гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета, опухолей, так как не богатая витаминами пища приводит к развитию хронических заболеваний. В свою очередь, врач-педиатр, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова подчеркнула, что хронические заболевания развиваются из-за нарушения работы органов пищеварения.



Чтобы сохранить молодость, очень важно есть разнообразную пищу с высоким содержанием витаминов, клетчатки и полезного белка, жареных продуктов лучше избегать.