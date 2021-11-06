Таксист снял золотые часы у спящего пассажира в Нур-Султане. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента полиции столицы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Сообщается, что житель столицы лишился золотых часов марки "Яшма" стоимостью 550 тысяч тенге, когда возвращался домой из гостей в состоянии опьянения.
"В ночное время мужчина остановил автомобиль марки Toyota Camry и договорился с таксистом о поездке. Он сел на заднее пассажирское сиденье и по дороге заснул. По приезде на установленное место водитель начал будить мужчину, который не просыпался.
В этот момент, увидев у пассажира на запястье золотые часы, он снял их с руки и положил себе в карман", - говорится в сообщении пресс-службы.
Разбудив мужчину, водитель высадил его из автомашины и уехал. Придя домой и обнаружив пропажу часов, потерпевший обратился в полицию.
"При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 40-летний мужчина, занимающийся частным извозом. Подозреваемый дал признательные показания, вещественное доказательство изъято, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
Департамент полиции Нур-Султана убедительно рекомендует быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра и не доверять малознакомым лицам", - заключили в ведомстве.
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