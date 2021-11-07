Народные приметы на 7 ноября: Cамый страшный грех этого дня

Cчитается, что в этот осенний день вся природа плачет — дождем или снегом.
Православная церковь 7 ноября вспоминает святого великомученика Димитрия Солунского, небесного покровителя святого благоверного великого князя Димитрия Донского. По народному календарю православные вспоминают умерших родственников и друзей. В народе он получил название Дедовские плачи и нисходит к событиям Куликовской битвы, в которой сложили головы многие воины.
Считается, что в этот осенний день вся природа плачет — дождем или снегом. И люди стали плакать вместе с ней — устраивать ритуальные Дедовские плачи, вспоминать всех своих умерших. Надлежало сходить на кладбище, привести в порядок могилы, зажечь в память о близких и друзьях церковную свечу. А вернувшись с погоста, люди накрывали щедрый стол.
Еще в этот день полагалось помогать сиротам и обездоленным, что в старину старались делать всей деревней. Обманывать или обкрадывать сироту считалось страшным грехом. 7 ноября женщины раскаиваются в грехах из стремления встретить зиму с чистого листа и чистыми помыслами.
По народным приметам, если 7 ноября тускло светятся звезды — будет холодный и ненастный день, если они ярче, чем обычно — к теплым дням. Если сегодня пошел снег — стоит ждать снежную зиму. Дождь пошел — приготовьтесь к ненастью.
В этот день запрещается вспоминать умершего плохими словами. Нельзя приносить в храм для пожертвования мясные продукты, запрещается приносить и спиртные напитки, исключение составляет только кагор. Нельзя поминать умерших спиртным – это считается большим грехом. Нельзя веселиться, но в то же время запрещается и предаваться скорби и причитаниям. Лучше всего искренне помолиться за спасение душ усопших.
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