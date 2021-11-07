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Народные приметы на 7 ноября: Cамый страшный грех этого дня

Просмотров:576 Опубликовано: Сегодня, 09:42
Народные приметы на 7 ноября: Cамый страшный грех этого дня
Иллюстративное фото
Cчитается, что в этот осенний день вся природа плачет — дождем или снегом.

Православная церковь 7 ноября вспоминает святого великомученика Димитрия Солунского, небесного покровителя святого благоверного великого князя Димитрия Донского. По народному календарю православные вспоминают умерших родственников и друзей. В народе он получил название Дедовские плачи и нисходит к событиям Куликовской битвы, в которой сложили головы многие воины.

Считается, что в этот осенний день вся природа плачет — дождем или снегом. И люди стали плакать вместе с ней — устраивать ритуальные Дедовские плачи, вспоминать всех своих умерших. Надлежало сходить на кладбище, привести в порядок могилы, зажечь в память о близких и друзьях церковную свечу. А вернувшись с погоста, люди накрывали щедрый стол.

Еще в этот день полагалось помогать сиротам и обездоленным, что в старину старались делать всей деревней. Обманывать или обкрадывать сироту считалось страшным грехом. 7 ноября женщины раскаиваются в грехах из стремления встретить зиму с чистого листа и чистыми помыслами.

По народным приметам, если 7 ноября тускло светятся звезды — будет холодный и ненастный день, если они ярче, чем обычно — к теплым дням. Если сегодня пошел снег — стоит ждать снежную зиму. Дождь пошел — приготовьтесь к ненастью.

В этот день запрещается вспоминать умершего плохими словами. Нельзя приносить в храм для пожертвования мясные продукты, запрещается приносить и спиртные напитки, исключение составляет только кагор. Нельзя поминать умерших спиртным – это считается большим грехом. Нельзя веселиться, но в то же время запрещается и предаваться скорби и причитаниям. Лучше всего искренне помолиться за спасение душ усопших.




Источник: almet-rt.ru
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Комментарии ( 3 )

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  • Космос
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:31
Когда я итожу то, что прожил
И роюсь в днях ярчайший где,
Я вспоминаю одно и то же,
Двадцать пятое, первый день! (В.Маяковский)

Примечание: 25-е октября, по новому стилю - 7-е ноября.
 
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  • Космос
  • Ingul
 Kitkat (Посетители) Сегодня, 10:43
Сегодня день День Великой Октябрьской социалистической революции! День, перед которым дрожат барыги и спекулянты всего мира.

Вот с этим действительно важным днём и поздравляю!
 
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  • Ну Ну
  • Ingul
 Космос (Посетители) Сегодня, 10:38
Самый страшный грех 7 ноября - не выпить за 7 ноября! ;)
Поздравляю всех, кому посчастливилось отмечать 7 ноября. Будьте здоровы!
 
 

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