«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 07 Ноября
+7...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.82 KZT
  • €1 = 496.01 KZT
  • 1 RUB = 6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Опубликован список погибших шахтеров в Карагандинской области

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:06
Опубликован список погибших шахтеров в Карагандинской области
Иллюстративное фото
Опубликован список погибших шахтеров в Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-служба акима области.

Список погибших на шахте "Абайская":

Шмидт Виталий Владиславович, 1979 года рождения;

Скитченко Николай Николаевич 02.08.1968 года рождения;

Абдуллин Наиль Рамильевич, 1990 года рождения;

Супрунов Алексей Алексеевич, 1987 года рождения;

Краус Сергей Юрьевич, 1983 года рождения;

Корниенко Сергей Анатольевич, 1971 года рождения.

Пострадавшие работники шахты "Абайская":

Маралбаев Женис Мерекеевич, 1963 года рождения;

Зейналов Элайдын Авез-оглы, 1960 года рождения.

В ДЧС Карагандинской области создана горячая линия в связи с происшествием на шахте (внезапный выброс газа метана): 8 (7212) 51-11-10, горячая линия - 8 (7212) 51-72-23.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек провел совещание на шахте "Абайская". О ситуации доложили директор Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Андрей Черномаз и другие ответственные лица. Создан оперативный штаб, куда вошли представители компании и госорганов. Руководство области и компании посещают семьи погибших шахтеров.

По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина создана государственная комиссия под руководством министра по ЧС Юрия Ильина, которая выяснит обстоятельства и причины ЧС.

Седьмого ноября в 08:24 на шахте "Абайская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое произошёл внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтеров.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика