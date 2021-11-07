Опубликован список погибших шахтеров в Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-служба акима области.



Список погибших на шахте "Абайская":



Шмидт Виталий Владиславович, 1979 года рождения;



Скитченко Николай Николаевич 02.08.1968 года рождения;



Абдуллин Наиль Рамильевич, 1990 года рождения;



Супрунов Алексей Алексеевич, 1987 года рождения;



Краус Сергей Юрьевич, 1983 года рождения;



Корниенко Сергей Анатольевич, 1971 года рождения.



Пострадавшие работники шахты "Абайская":



Маралбаев Женис Мерекеевич, 1963 года рождения;



Зейналов Элайдын Авез-оглы, 1960 года рождения.



В ДЧС Карагандинской области создана горячая линия в связи с происшествием на шахте (внезапный выброс газа метана): 8 (7212) 51-11-10, горячая линия - 8 (7212) 51-72-23.



Аким Карагандинской области Женис Касымбек провел совещание на шахте "Абайская". О ситуации доложили директор Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Андрей Черномаз и другие ответственные лица. Создан оперативный штаб, куда вошли представители компании и госорганов. Руководство области и компании посещают семьи погибших шахтеров.



По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина создана государственная комиссия под руководством министра по ЧС Юрия Ильина, которая выяснит обстоятельства и причины ЧС.



Седьмого ноября в 08:24 на шахте "Абайская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое произошёл внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтеров.

