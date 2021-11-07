Опубликован список погибших шахтеров в Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-служба акима области.
Список погибших на шахте "Абайская":
Шмидт Виталий Владиславович, 1979 года рождения;
Скитченко Николай Николаевич 02.08.1968 года рождения;
Абдуллин Наиль Рамильевич, 1990 года рождения;
Супрунов Алексей Алексеевич, 1987 года рождения;
Краус Сергей Юрьевич, 1983 года рождения;
Корниенко Сергей Анатольевич, 1971 года рождения.
Пострадавшие работники шахты "Абайская":
Маралбаев Женис Мерекеевич, 1963 года рождения;
Зейналов Элайдын Авез-оглы, 1960 года рождения.
В ДЧС Карагандинской области создана горячая линия в связи с происшествием на шахте (внезапный выброс газа метана): 8 (7212) 51-11-10, горячая линия - 8 (7212) 51-72-23.
Аким Карагандинской области Женис Касымбек провел совещание на шахте "Абайская". О ситуации доложили директор Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Андрей Черномаз и другие ответственные лица. Создан оперативный штаб, куда вошли представители компании и госорганов. Руководство области и компании посещают семьи погибших шахтеров.
По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина создана государственная комиссия под руководством министра по ЧС Юрия Ильина, которая выяснит обстоятельства и причины ЧС.
Седьмого ноября в 08:24 на шахте "Абайская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое произошёл внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтеров.
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