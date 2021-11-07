Машины с российской регистрацией водворяют на штрафстоянки в ЗКО

В Западно-Казахстанской области начата проверка автомобилей с российскими номерами. В случае отсутствия у транспортных средств казахстанской регистрации машины водворяют на специальные стоянки, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Первыми о массовых проверках заявили пользователи социальных сетей. Они выкладывают видеоролики, возмущаясь действиями сотрудников полиции. "Никаких предупреждений не было. Машину забирают и ставят на штрафстоянку", - отмечают водители.



Многие из западноказахстанцев поддерживают радикальные меры, предпринятые полицейскими.



"Машины с российскими номерами ездят как велосипеды, без документов. Чувствуют свою безнаказанность перед видеокамерами. Проезжают на красный свет, не пропускают пешеходов, зная, что их нет в базе. Пусть делают документы, как положено и ездят наравне с другими участниками дорожного движения", - отметил один из водителей.



В департаменте полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что был проведен мониторинг по ранее ввезенным транспортным средствам из Российской Федерации, которые были сняты с учета.



"На территории Казахстана запрещается участие в дорожном движении или эксплуатация транспортных средств, не прошедших государственную регистрацию. Сейчас полицейскими проводится проверка согласно полученной информации из Российской Федерации с запрещением эксплуатации транспортных средств", - сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции ЗКО Сакен Шайхиев.



Полицейские отметили, что машины без регистрации будут водворяться на спецстоянки, а в отношении водителей составляться протоколы об административных правонарушениях по статье по статье 590 часть 2 КоАП РК "Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака) или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке".