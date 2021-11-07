Машины с российской регистрацией водворяют на штрафстоянки в ЗКО

В Западно-Казахстанской области начата проверка автомобилей с российскими номерами. В случае отсутствия у транспортных средств казахстанской регистрации машины водворяют на специальные стоянки, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Первыми о массовых проверках заявили пользователи социальных сетей. Они выкладывают видеоролики, возмущаясь действиями сотрудников полиции. "Никаких предупреждений не было. Машину забирают и ставят на штрафстоянку", - отмечают водители.
Многие из западноказахстанцев поддерживают радикальные меры, предпринятые полицейскими.
"Машины с российскими номерами ездят как велосипеды, без документов. Чувствуют свою безнаказанность перед видеокамерами. Проезжают на красный свет, не пропускают пешеходов, зная, что их нет в базе. Пусть делают документы, как положено и ездят наравне с другими участниками дорожного движения", - отметил один из водителей.
В департаменте полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что был проведен мониторинг по ранее ввезенным транспортным средствам из Российской Федерации, которые были сняты с учета.
"На территории Казахстана запрещается участие в дорожном движении или эксплуатация транспортных средств, не прошедших государственную регистрацию. Сейчас полицейскими проводится проверка согласно полученной информации из Российской Федерации с запрещением эксплуатации транспортных средств", - сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции ЗКО Сакен Шайхиев.
Полицейские отметили, что машины без регистрации будут водворяться на спецстоянки, а в отношении водителей составляться протоколы об административных правонарушениях по статье по статье 590 часть 2 КоАП РК "Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака) или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке".
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz