Вакцина Pfizer не будет храниться в школах

На площадке Региональной службы коммуникаций Алматы состоится пресс-конференция "О начале к вакцинации против коронавирусной инфекции мРНК-вакциной "Комирнати" (Pfizer, США)" разъяснили, по какой схеме планируют вакцинировать подростков, передает Zakon.kz.
Безопасность вакцине обеспечена полностью. Школам не будут выдавать препарат, равно как и там его хранить. Вакцину планируют доставлять выездными бригадами, предварительно уточнив количество желающих. На всем пути следования соблюдается холодовая цепь, – уточнила заместитель руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Светлана Султангазиева.
Отобраны 20 наиболее подготовленных поликлиник города, куда и поставят вакцину. Оттуда будут направлять выездные бригады до близлежащих школ с соблюдением санитарных норм во временных пунктах вакцинации.
Разъяснительная работа с антиваксерами проводится всегда и повсеместно. Приводятся наглядные примеры, к чему приводит отказ от вакцинации.
Родителям должно прийти осознание, что вакцинация – единственный способ справиться с инфекцией, – говорит заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова.
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