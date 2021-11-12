1260 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Из них:



в Нур-Султане - 121,

в Алматы - 146,

в Шымкенте - 32,

в Акмолинской области - 98,

в Актюбинской области - 20,

в Алматинской области - 83,

в Атырауской области - 28,

в Восточно-Казахстанской области - 93,

в Жамбылской области - 15,

в Западно-Казахстанской области - 38,

в Карагандинской области - 135,

в Костанайской области - 116,

в Кызылординской области - 24,

в Мангистауской области - 6,

в Павлодарской области - 129,

в Северо-Казахстанской области - 161,

в Туркестанской области - 15.