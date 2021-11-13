Показатели заболеваемости коронавирусом претерпели незначительные изменения

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее показатель составил 1260 случаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 955 366 случаев, из них за сутки:



в Нур-Султане – 103,

в Алматы – 149,

в Шымкенте – 31,

в Акмолинской области – 88,

в Актюбинской области – 22,

в Алматинской области – 66,

в Атырауской области – 27,

в ВКО – 88,

в Жамбылской области – 14,

в ЗКО – 36,

в Карагандинской области – 110,

в Костанайской области – 118,

в Кызылординской области – 31,

в Мангистауской области – 13,

в Павлодарской области – 134,

в СКО – 169,

в Туркестанской области – 21.