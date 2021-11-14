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В Египте более 500 человек за день пострадали из-за нашествия скорпионов

Просмотров:168 Опубликовано: Сегодня, 13:23
В Египте более 500 человек за день пострадали из-за нашествия скорпионов
Иллюстративное фото
Более 500 человек пострадали в субботу в провинции Асуан на юге Египта из-за укусов скорпионов, сообщил и.о. министра здравоохранения Халед Абд аль-Гаффар.
На Асуан в субботу обрушились ливни и крайне редкий в этих широтах град, разрушены пять домов. Стихия затронула и ряд других южных провинций страны.
Минздрав пояснил, что из-за ливней повреждены норы скорпионов, в связи с чем животные покинули их и оказались поблизости от жилых домов.

"503 гражданина в Асуане получили противоядие от укусов скорпионов... погибших от укусов нет", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе. Все ужаленные скорпионами граждане уже выписаны из больниц.

Министр заверил, что стратегического запаса противоядий от укусов скорпионов и змей достаточно во всех больницах страны, к примеру, в больницах провинции Асуан на данный момент имеется 3350 доз.

В рамках плана по противодействию опасным погодным условиям минздрав подготовил более 2 тысяч машин скорой помощи и 48 внедорожников для помощи гражданам.

Министерство призвало граждан немедленно обратиться к врачу после укуса скорпиона. Среди симптомов – сильная боль в месте укуса, симптомы, похожие на отравление – повышенная температура тела, рвота, диарея и другие.


Источник: ria.ru
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