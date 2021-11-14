Мюнхен захотел принять мигрантов с белорусско-польской границы - СМИ

Власти Мюнхена выступили с предложением принять мигрантов из стран Востока и Африки, которые находятся на белорусско-польской границе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РЕН-ТВ.



"Мы более не можем смотреть на то, как люди остаются на границе ЕС без перспектив и в неопределенности", - процитировали на телеканале выдержки из сообщения для прессы, опубликованного городскими властями Мюнхена.



"Для столицы Баварии спасение человеческих жизней имеет высший приоритет. В связи с этим мы в очередной раз предлагаем быстро и без лишней бюрократии принять застрявших на границе людей в Мюнхене и на месте обеспечить им доступ к соответствующим процедурам, касающимся получения убежища", - добавляется в сообщении.



Как полагают власти Мюнхена, мигрантов можно было бы принять в рамках региональных и государственных программ.



"Возможен прием этих людей для проведения процедур, связанных с получением убежища в Германии, однако Мюнхен не располагает соответствующей правовой основой для этого, поэтому в этом случае необходимо переправить мигрантов в столицу Баварии при содействии более высоких властей", - говорится в коммюнике.



Ранее сообщалось, что белорусские военные служебной машиной пытались разрушить временное заграждение на границе с Польшей.



Напомним, в Польше и странах Балтии в последние месяцы наблюдается наплыв мигрантов, прибывающих из Беларуси. В ответ Польша впервые за 30 лет усилила охрану границы со страной и ввела режим ЧП, несмотря на призывы ООН и суда ЕС помочь мигрантам на границе с Беларусью. В сентябре власти Польши одобрили строительство забора длиной 418 километров. А парламент Польши также принял закон, разрешающий оттеснение мигрантов на границе. Поправки включают процедуру, согласно которой лицу, пойманному при незаконном пересечении границы, может быть предписано покинуть территорию Польши на основании решения главы местной пограничной службы.



В начале ноября ситуация на границе начала обостряться. Мигранты ломают ограждения и пытаются прорваться. В связи с этим Польша увеличила численность военных на границе с Беларусью до 15 тысяч. Как сообщает Euronews.com, канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что специально звонила Владимиру Путину, чтобы он повлиял на Александра Лукашенко. Российские бомбардировщики провели патрулирование в воздушном пространстве над Беларусью. Польша со своей стороны стягивает к границе дополнительный контингент, а ЕС и США готовят новые санкции в отношении белорусских частных и юридических лиц. Генсек ООН призвал не использовать кризис с мигрантами в политических целях. В свою очередь в Минске и Москве обвиняют Европу в раздувании и политизации происходящего, а также в применении двойных стандартов.