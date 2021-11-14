Связь между неправильным мытьем посуды и онкологией нашли в Китае

Неправильное мытье посуды, которое включает в себя три распространенных ошибки, может послужить причиной развития онкологии. К такому выводу пришли китайские специалисты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Inosmi.
По мнению специалистов, существуют три ошибки при мытье посуды, которые способствуют развитию онкологических заболеваний в организме. Первая – использование моющих средств низкого качества.
"Некоторые производители не соблюдают требования безопасности и пытаются экономить. Из-за этого они прибегают к использованию в качестве консерванта формальдегида, чтобы гарантировать, что моющее средство не испортится. Формальдегид вреден для человеческого организма, особенно для кожи и слизистых оболочек. Длительное вдыхание формальдегида может привести к увеличению частоты хронических респираторных заболеваний", - говорят эксперты.
Вторая ошибка - сразу убирать мокрую посуду в шкаф, не дожидаясь ее высыхания. По словам специалистов, на посуде "живут" вредоносные бактерии, в числе которых хеликобактер пилори, она продуцирует большое количество токсинов. Мокрая посуда – благоприятная среда для размножения бактерий. Поэтому, прежде чем убирать посуду в шкаф, надо дать ей до конца просохнуть. Особенно это касается деревянной посуды и разделочных досок.
К третьей ошибке специалисты отнесли привычку не мыть посуду сразу, а оставлять ее в раковине или замачивать на долгое время. Влажная среда способствует размножению бактерий, которые не уничтожаются при мытье домашней утвари.
Чтобы снизить риск развития рака, специалисты советуют ответственно относиться даже к такому, казалось бы, незначительному аспекту повседневной жизни, как мытье посуды.
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