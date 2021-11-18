Казахстан может ввести запрет на авиатранзит в Беларусь пассажиров из Ближнего Востока

НУР-СУЛТАН, 18 ноя — Sputnik. Казахстан изучает возможность введения временного запрета на транзит через свою территорию воздушным транспортом для граждан ряда ближневосточных стран в Беларусь. Об этом Sputnik Казахстан сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития.



"Вопрос изучается совместно с заинтересованными государственными органами", - сообщил собеседник Sputnik Казахстан.



Напомним, ранее подобный запрет ввели власти Узбекистана. Так, временный запрет на авиатранзит для граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии в Беларусь через территорию Узбекистана действует с 17 ноября.



Напомним, на границе Беларуси и Польши в последние недели обострилась ситуация из-за скопления нескольких тысяч мигрантов, которые хотят попасть в страны Евросоюза. Польские власти усилили охрану, к границе стянули военных, которые пресекают попытки нелегальных мигрантов проникнуть на территорию страны. Среди мигрантов, оказавшихся в Беларуси, есть граждане Ирака, Сирии и Йемена.