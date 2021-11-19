Токаев: Нам придется принимать решения о строительстве АЭС

"Я думаю, что в конечном счете мы окончательно придем к такому решению. Первые признаки дефицита электроэнергии в Казахстане мы уже ощущаем. Конечно, тотального дефицита нет. Баланс примерно нулевой. Но первые признаки обозначены. Поэтому, глядя в будущее, нам придется принимать непопулярные по своей сути решения о строительстве атомной станции. Но, как говорится, роль лидера в том и состоит, чтобы принимать непопулярные решения", - сказал Президент на встрече с представителями финансового сектора в Алматы.
В сентябре Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и фонду "Самрук Казына" изучить возможность развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики.
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