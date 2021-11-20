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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане продолжается рост заболеваемости COVID-19

Просмотров:258 Опубликовано: Сегодня, 09:23
В Казахстане продолжается рост заболеваемости COVID-19
Иллюстративное фото
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 19 ноября.

В стране вновь зафиксирован незначительный спад новых случаев КВИ. По сравнению со статистикой предыдущего дня число зараженных уменьшилось на 78 случаев.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1047 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

⠀⠀

в Нур-Султане – 102,
в Алматы – 116,
в Шымкенте – 17,
в Акмолинской области – 81,
в Актюбинской области – 20,
в Алматинской области – 55,
в Атырауской области – 20,
в ВКО – 74,
в Жамбылской области – 13,
в ЗКО – 36,
в Карагандинской области – 104,
в Костанайской области – 113,
в Кызылординской области – 12,
в Мангистауской области – 3,
в Павлодарской области – 118,
в СКО – 155,
в Туркестанской области – 8.

Всего в стране подтвержден 962 781 случай.


Источник: alau.kz
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Комментарии ( 1 )

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hapiness (Посетители) Сегодня, 10:38
Мне кажется заголовок и текст говорят разные вещи..
 
 

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