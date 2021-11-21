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Европейский заводопад: предприятия в ЕС разоряются из-за дорогой электроэнергии

Просмотров:682 Опубликовано: Сегодня, 10:56
Европейский заводопад: предприятия в ЕС разоряются из-за дорогой электроэнергии
Иллюстративное фото
Заводопад — это не укромное такое местечко в скале за падающей водой, это новый термин, который можно применить к Европе, если посмотреть на реальное состояние дел в производстве и энергетике. Слишком бесцеремонное вмешательство политиков США, Польши и Украины в энергобезопасность Европы и создание ими искусственного дефицита, вызвали рост цен на энергоресурсы, которые теперь достигают таких небывалых высот, что великий спортсмен Сергей Бубка бы позавидовал, а Сабонис нервно бы сжал мяч.

Если в прошлом 2020 году стоимость электричества равнялась 5 евро за мВт/ч, то сегодня это уже является приятным воспоминанием о чудесных временах, ведь теперь спустя всего год стоимость электричества достигла уже 71 евро за мВт/час. Рост цен на газ так-же достигал отметки с 200 долларов в прошлом году и до 2 000 долларов за тысячу кубометров в 2021 году. Странный рост, неправда-ли?

Европейские новые правила торговли на рынке дают заработать лишь европейским перекупщикам, а производители товаров и поставщики газа наоборот эти деньги недополучают. В результате начался передел рынка и продажа предприятий в Европе, происходит неизбежный заводопад. В Испании еврокомиссары вообще уже начали реквизировать финансовые средства у энергетиков, чтобы залатать дыры в бюджете из-за роста цен на газ и электричество.

В Англии из 70 энергетических компаний зиму могут пережить лишь 10, как говорят английские же аналитики на разных уровнях. В настоящее время 4 компании уже полностью остановлены и персонал распущен, производится демонтаж мощностей. Особенно нелегко приходится остановленной шотландской энергокомпании, которая обеспечивает электричеством 1 тысячу предприятий и сотни тысяч людей, большие долги за газ.

Итальянская ассоциация потребителей газа, куда входит 141 крупное предприятие, обратились к правительству с просьбой компенсировать и возместить затраты на газ и государственного бюджета, иначе они начнут останавливаться и некоторые уже приостановили свою работу и выставлены на торги. Перебои так-же у европейских производственников удобрений и металлургов, да у любого энергоёмкого предприятия. Прогнозы о закрытии тысячи предприятий в Европе за эту зиму — скорее всего слишком занижены.

Высокие цены на электричество и газ для европейских заводов означает одно, останутся только те, у кого маленькая себестоимость производства, остальные будут закрыты. Хотя нет, если несколько лет подождать, вложить финансы, которых пока нет, модернизировать производственные линии и оборудование — то это легко, но это будут простои и доп.вложения, а в Европе так не работают, там сразу продают, пока хоть какая-то имеется цена.

Нехватка удобрений и уже фактический простой заводов некоторых заводов, обеспечивающих сельское хозяйство этим важным компонентом — в долгосрочной перспективе приведут к сложностям и в пищевой промышленности, продуктов станет меньше и соответственно они станут дороже. Заводопад, который Европа провернула на Украине — теперь бумерангом возвращается к ней самой.

При этом в Европе пытаются обвинить Россию в том, что это она виновата в европейском заводопаде и поттере огромных финансовых средств. В Европе утверждают, что это это из-за России еврокомиссары вынуждены были придумать новые правила и внедрить их на свой фондовый рынок, чтобы одни евркомпании могли спекулировать на газе за счёт других компаний.

Россия так-же виновата в том, что США лишили Европу своего газа и перенаправили его туда, где дороже платят, в Китай. Вот если бы Россия была более сговорчивой, то еврокомиссары бы не стали обеспечивать спекуляцию газом на фондовом еврорынке, а США бы не уплыли в другом направлении. При этом Польше запрещают добывать уголь, чтобы электричество было ещё дороже, как будто специально банкротят польскую экономику.

А может Германия специально приостановила сертификацию СП-2, чтобы как можно больше европейских заводов разорилось по примеру Украины и можно будет завладеть торговыми рынками?

Такое ощущение, что в Европе просто одни компании банкротят другие предприятия конкурентов. Жадность — это когда бережёшь своё, а алчность — это когда страстно жаждешь чужое, в таком случае на ум сразу приходит фраза Жана Жироду "Закрой глаза. Всё, что ты видишь — твоё".


Источник: donnov.ru
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Комментарии ( 5 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:34
Сколько себя помню, так весь этот прогнивший западный капитализм загнивает и рушится.
По факту, их бизнес тоже сталкивается с проблемами. Отличие лишь в одном, они с этим справляются м становятся только лучше и продукция качественнее.
В нашем случае - крах и развал. Ну и плюс вечное выживание.
Что ж, догоним и перегоним Америку? lol
 
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Aлишeр (Посетители) Сегодня, 15:22
Хех, сколько компаний, производств и заводов было уничтожено и разворовано после развала Союза у нас? Европейцам и не снилось.

Разумеется подобные статьи это вброс для нас, мол "смотрите, там тоже плохо". Это как про замерзающую Европу и подобные темы. Главное что бы мы тут терпели.

Те, кто там живёт - их сюда ничем не затащишь. А нашим только дай визу. Так было, так есть, как будет - посмотрим. Вряд ли сильно что то поменяется.
 
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  • ЁмоЁ
 master_kz (Посетители) Сегодня, 14:32
Цитата: дорожник
А их то за что?

Сами так хотят. за счет других шиковать больше не получится. Пусть платят по полной. Сами самодурят, сами и жалуются теперь.
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 13:39
Gor,
Ну с нами то все понятно, расплачиваемся за развал Союза и независимость. А их то за что?

Жить нужно непременно хорошо
 
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Gor (Посетители) Сегодня, 12:55
Пусть к нам приезжают на учебу , как нужно жить в условиях высоких цен. У нашего народа уже 30-ти летний стаж crazy
 
 

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