Заводопад — это не укромное такое местечко в скале за падающей водой, это новый термин, который можно применить к Европе, если посмотреть на реальное состояние дел в производстве и энергетике. Слишком бесцеремонное вмешательство политиков США, Польши и Украины в энергобезопасность Европы и создание ими искусственного дефицита, вызвали рост цен на энергоресурсы, которые теперь достигают таких небывалых высот, что великий спортсмен Сергей Бубка бы позавидовал, а Сабонис нервно бы сжал мяч.



Если в прошлом 2020 году стоимость электричества равнялась 5 евро за мВт/ч, то сегодня это уже является приятным воспоминанием о чудесных временах, ведь теперь спустя всего год стоимость электричества достигла уже 71 евро за мВт/час. Рост цен на газ так-же достигал отметки с 200 долларов в прошлом году и до 2 000 долларов за тысячу кубометров в 2021 году. Странный рост, неправда-ли?



Европейские новые правила торговли на рынке дают заработать лишь европейским перекупщикам, а производители товаров и поставщики газа наоборот эти деньги недополучают. В результате начался передел рынка и продажа предприятий в Европе, происходит неизбежный заводопад. В Испании еврокомиссары вообще уже начали реквизировать финансовые средства у энергетиков, чтобы залатать дыры в бюджете из-за роста цен на газ и электричество.



В Англии из 70 энергетических компаний зиму могут пережить лишь 10, как говорят английские же аналитики на разных уровнях. В настоящее время 4 компании уже полностью остановлены и персонал распущен, производится демонтаж мощностей. Особенно нелегко приходится остановленной шотландской энергокомпании, которая обеспечивает электричеством 1 тысячу предприятий и сотни тысяч людей, большие долги за газ.



Итальянская ассоциация потребителей газа, куда входит 141 крупное предприятие, обратились к правительству с просьбой компенсировать и возместить затраты на газ и государственного бюджета, иначе они начнут останавливаться и некоторые уже приостановили свою работу и выставлены на торги. Перебои так-же у европейских производственников удобрений и металлургов, да у любого энергоёмкого предприятия. Прогнозы о закрытии тысячи предприятий в Европе за эту зиму — скорее всего слишком занижены.



Высокие цены на электричество и газ для европейских заводов означает одно, останутся только те, у кого маленькая себестоимость производства, остальные будут закрыты. Хотя нет, если несколько лет подождать, вложить финансы, которых пока нет, модернизировать производственные линии и оборудование — то это легко, но это будут простои и доп.вложения, а в Европе так не работают, там сразу продают, пока хоть какая-то имеется цена.



Нехватка удобрений и уже фактический простой заводов некоторых заводов, обеспечивающих сельское хозяйство этим важным компонентом — в долгосрочной перспективе приведут к сложностям и в пищевой промышленности, продуктов станет меньше и соответственно они станут дороже. Заводопад, который Европа провернула на Украине — теперь бумерангом возвращается к ней самой.



При этом в Европе пытаются обвинить Россию в том, что это она виновата в европейском заводопаде и поттере огромных финансовых средств. В Европе утверждают, что это это из-за России еврокомиссары вынуждены были придумать новые правила и внедрить их на свой фондовый рынок, чтобы одни евркомпании могли спекулировать на газе за счёт других компаний.



Россия так-же виновата в том, что США лишили Европу своего газа и перенаправили его туда, где дороже платят, в Китай. Вот если бы Россия была более сговорчивой, то еврокомиссары бы не стали обеспечивать спекуляцию газом на фондовом еврорынке, а США бы не уплыли в другом направлении. При этом Польше запрещают добывать уголь, чтобы электричество было ещё дороже, как будто специально банкротят польскую экономику.



А может Германия специально приостановила сертификацию СП-2, чтобы как можно больше европейских заводов разорилось по примеру Украины и можно будет завладеть торговыми рынками?



Такое ощущение, что в Европе просто одни компании банкротят другие предприятия конкурентов. Жадность — это когда бережёшь своё, а алчность — это когда страстно жаждешь чужое, в таком случае на ум сразу приходит фраза Жана Жироду "Закрой глаза. Всё, что ты видишь — твоё".