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"Свадьбы можно, а корпоративы – нет". Ресторанный бизнес против бессмысленных запретов

Просмотров:320 Опубликовано: Сегодня, 14:14
"Свадьбы можно, а корпоративы – нет". Ресторанный бизнес против бессмысленных запретов
Иллюстративное фото
Шоумены, артисты, владельцы и работники ресторанов опять не смогут заработать, если новогодние корпоративы запретят.

Жители Алматы обсуждают запрет на корпоративы: многие не поддерживают это решение главного санитарного врача города Жандарбека Бекшина. По его словам, такое решение принято , чтобы предотвратить распространение вируса. Но горожане считают его бессмысленным. Особенно болезненно отреагировали представители той-индустрии. Ведь выходит, что шоумены, артисты, владельцы и работники ресторанов опять не смогут заработать, сообщает "31 канал".

Журналисты спросили горожан, что они думают о запретах. Люди назвали подобные ограничения непонятными и бессмысленными. Ведь массовые мероприятия с ограничениями по количеству гостей разрешены, там более вход в них разрешён только для "зелёных".

Собственник ресторана Мадина Моминбекова уже запланировала новогоднюю программу и забронировала артистов. Внесла предоплату и начала приглашать гостей. А теперь бизнесвумен боится, что убытки заведения увеличатся и она не сможет расплатиться.

"У предпринимателей есть свои обязательства. Это аренда, коммунальные платежи, коммунальные услуги, обязательства перед поставщиками и перед персоналом. Поэтому декабрь у рестораторов – это один из месяцев, когда есть возможность заработать, и мы можем закрыть предыдущие долги. Но этот запрет лишает нас такой возможности", – говорит она.

Предприниматели предполагают, что некоторые рестораны, несмотря на запрет, будут проводить корпоративы, и в случае чего оплатят штраф мониторинговым группам.

В санэпидслужбе пока не пояснили, как будут проходить проверки. В прошлом году Жандарбек Бекшин обещал проверять заведения вместе с работниками ДЧС, у которых есть специальные приспособления, чтобы открыть запертые изнутри двери. В этот раз обещают дать алгоритм в ближайшее время.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Aлишeр
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:30
Казахстанский госаппарат. Бессмысленный и беспощадный. В своей глупости каждый раз превосходит сам себя.
Не удивлюсь, если через какое то время они решат восстанавливать экономику именно через МСБ, так как крупные производства уже загублены.
Препятствие малому и среднему бизнесу- выстрел себе в ногу.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Aлишeр (Посетители) Сегодня, 14:29
Ресторанный бизнес нужно строго регулировать. Если у нас антисанитария и просрочка - это норма для любого заведения, то сначала нужно заняться этим, а уже потом что то просить или требовать. Больше половины ресторанов, баров и кафе в Актау нужно и можно закрывать.
 
 

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