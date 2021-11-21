"Свадьбы можно, а корпоративы – нет". Ресторанный бизнес против бессмысленных запретов

Шоумены, артисты, владельцы и работники ресторанов опять не смогут заработать, если новогодние корпоративы запретят.



Жители Алматы обсуждают запрет на корпоративы: многие не поддерживают это решение главного санитарного врача города Жандарбека Бекшина. По его словам, такое решение принято , чтобы предотвратить распространение вируса. Но горожане считают его бессмысленным. Особенно болезненно отреагировали представители той-индустрии. Ведь выходит, что шоумены, артисты, владельцы и работники ресторанов опять не смогут заработать, сообщает "31 канал".



Журналисты спросили горожан, что они думают о запретах. Люди назвали подобные ограничения непонятными и бессмысленными. Ведь массовые мероприятия с ограничениями по количеству гостей разрешены, там более вход в них разрешён только для "зелёных".



Собственник ресторана Мадина Моминбекова уже запланировала новогоднюю программу и забронировала артистов. Внесла предоплату и начала приглашать гостей. А теперь бизнесвумен боится, что убытки заведения увеличатся и она не сможет расплатиться.



"У предпринимателей есть свои обязательства. Это аренда, коммунальные платежи, коммунальные услуги, обязательства перед поставщиками и перед персоналом. Поэтому декабрь у рестораторов – это один из месяцев, когда есть возможность заработать, и мы можем закрыть предыдущие долги. Но этот запрет лишает нас такой возможности", – говорит она.



Предприниматели предполагают, что некоторые рестораны, несмотря на запрет, будут проводить корпоративы, и в случае чего оплатят штраф мониторинговым группам.



В санэпидслужбе пока не пояснили, как будут проходить проверки. В прошлом году Жандарбек Бекшин обещал проверять заведения вместе с работниками ДЧС, у которых есть специальные приспособления, чтобы открыть запертые изнутри двери. В этот раз обещают дать алгоритм в ближайшее время.