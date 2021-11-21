Названы пищевые привычки, ведущие к долголетию

Повседневные продукты питания могут либо ускорять, либо тормозить процесс старения. Ученые доказали, что изменение ежедневного рациона может способствовать уменьшению возрастных заболеваний. Первое, на что надо обратить внимание — содержание сахара, пишет британское издание The Daily Express.
«Высокое потребление сахара положительно коррелирует с возрастными болезнями вроде диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому снижение содержания сахара в рационе поможет замедлить старение, предотвратит нарушения метаболизма и улучшит общее состояние здоровья», — говорится в публикации.
Кроме того, врачи советуют ежедневно принимать по 1000 мг ресвератрола — этот антиоксидант в большом количестве содержится в кожуре и в косточках винограда, а следовательно, и в красном вине. Его много также в грейпфрутах и яблочной кожуре. Это вещество считается естественным помощником, замедляющим процесс старения, борющимся с раком, ожирением, болезнями сердца и диабетом.
Еще одно вещество, серьезно влияющее на продолжительность жизни, — витамин D3. Проведенные исследования показали, что уровень содержания этого витамина в организме обратно пропорционален риску смерти. Согласно предварительным выводам 20-летнего исследования с участием более 78 тыс. человек, у людей с низким уровнем витамина D шансы умереть повышались втрое, чем у людей с его нормальным уровнем. Витамин D содержится в рыбьем жире, печени трески, сливочном масле, он также вырабатывается на открытом воздухе при попадании на кожу прямых солнечных лучей. В осенне-зимний период D3 советуют принимать в составе витаминных комплексов.
Как писал «Эксперт», в рационе японских долгожителей всегда присутствовало достаточное количество белка из яиц, мяса и рыбы. Проведенные исследования показали, что при ухудшении питания и снижении его количества ниже определенного уровня, продолжительность жизни снижается. Люди с разнообразным рационом питания, включающим белки, витамины и минералы находятся в лучшей физической форме, имеют большую мышечную массу и медленнее стареют.
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