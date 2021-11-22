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Названы продукты с неограниченным сроком хранения

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:38
Названы продукты с неограниченным сроком хранения
Иллюстративное фото
Названы продуктов, которые можно хранить довольно длительное время без учета сроков годности. Список представлен в социальной сети WeChat, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "ИноСМИ".

К самым долго хранящимся продуктам авторы отнесли мед, соевый соус, водка, бобовые, соль и сушеные грибы. Отмечается, натуральный мед, не содержащий никаких добавок и консервантов, может храниться 2,5-3,5 года, особые сорта меда, производимые фермерами и обладающие высокой концентрацией и степенью чистоты, - более пяти лет.

Соевый соус не имеет срока годности. Однако после вскрытия упаковки его следует использовать в течение трех-пяти месяцев. При попадании воздуха из соуса улетучивается большое количество питательных веществ, что негативно сказывается на качестве продукта и может навредить здоровью.

Срока годности до вскрытия не имеет и водка.

Бобовые и соль не портятся, если их правильно хранить в сухой среде, не подвергая воздействию влаги.

Сушеные грибы тоже советуют помещать в сухое место. Однако отмечается, что после отмачивания грибы необходимо употребить как можно скорее - не позднее 24 часов, иначе в них начинают размножаться бактерии и образуются вредные для здоровья канцерогенные вещества.


Источник: tengrinews.kz
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