Быстрее, выше, наглее!

У меня шок. Когнитивный обвал. Мозговое фиаско. Международный олимпийский комитет ввел новую концепцию «справедливости, интеграции и недискриминации на основе гендерной идентичности и половых различий».



Читаем и пытаемся сохранить спокойствие. «МОК выпустил рекомендации, чтобы избежать дискриминации спортсменов-трансгендеров, создав атмосферу общности и инклюзивности». По новым рекомендациям, «ни один спортсмен не может быть исключен из соревнований на основании его трансгендерной идентичности или половых различий».



Что всё это означает? Это означает, что если ранее спортсменам-трансгендерам было разрешено участвовать в соревнованиях при условии, что их уровень тестостерона находился ниже определенного предела за 12 месяцев до турнира, то теперь измерять ничего не нужно. Трансженщинам (биологическим мужчинам) не нужно будет снижать уровень тестостерона, чтобы участвовать в женских соревнованиях.



«Вам вообще не нужно использовать тестостерон, (чтобы решить, кто может соревноваться)», - цитирует медицинского директора МОК Ричарда Баджета сайт Sky Sports. «Мы действительно хотим убедиться, что на спортсменов не оказывают давления или не принуждают принимать вредные для их тела решения»

Глава комитета МОК по правам человека Магали Мартович



Поясню еще проще. Декларация МОК отныне рекомендует допускать трансгендеров до участия в соревнованиях с тем полом, в котором им будет наиболее комфортно, если это не дает им очевидного преимущества. Федерациям «рекомендуется не проводить гинекологические тесты на определение пола спортсмена, и не заставлять женщин с повышенным уровнем тестостерона принимать препараты его снижающие».



Пример из конькобежного спорта. Сегодня для перехода из мужской в женскую категорию требуется, чтобы общий уровень тестостерона составлял менее 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования. Выполнение этого условия может быть проконтролировано путем тестирования. В случае нарушения спортсменка будет отлучена от участия в женских соревнованиях на 12 месяцев. Теперь же может статься, что никаких тестирований не будет.



И тогда, братцы мои, нас ждет жуткое последствие. Женский спорт погибнет. И дело даже не в тестостероне. Если мужики ринутся выступать как женщины во всех видах спорта, женщинам там делать больше нечего. И дело даже не в тестостероне. У мужчин в общем крупнее сердце и лёгкие, плотнее кости, кровь больше насыщена кислородом, доля мышечной массы тоже выше. Да, какая-нибудь конкретная женщина может быть быстрее или сильнее какого-нибудь конкретного мужчины, но в спорте речь идет о предельных возможностях и о массовых результатах, а они у мужчин безоговорочно выше.



Я согласен – пусть те, кто хочет, экспериментирует со своим телом, как пожелают. Становятся из мальчика девочкой, а из девочки снова мальчиком. Или гермафродитом. Или вообще средним полом. Но причем здесь спорт? Есть же физиологическое разделение нагрузок, снарядов, тренажеров, трасс, полей, ударов, бросков...



При этом МОК по-иезуитски оговорился: мол, вопросы «уровня тестостерона и других гормонов» будут решать международные спортивные федерации в отдельности. Но ведь всем ясно, что мало кто станет протестовать против модного тренда.



В общем, многие спортсмены и особенно спортсменки считают, что МОК «предал женский спорт» и все его директивы – «полное отрицание биологической и спортивной реальности». «Те мужчины, которые захотят взять медаль чемпиона любой ценой, даже ценой кастрации и смены пола, будут иметь больше шансов стоять на пьедестале, чем мы – настоящие женщины. Мы - кто шел к этому с самого детства, превозмогая боль и теряя здоровье», - со слезами на глазах говорит прославленная фигуристка.



Что же делать? Ведь ясно, что трансгендерных женщин теперь будет все больше и больше. И все больше и больше они будут рваться в большой женский спорт и переделывать его правила под себя. Вот уже в тяжелой атлетике спортсменка Лорел Хаббард (которая в прошлом была заурядным атлетом-мужчиной) становится вице-чемпионкой и женщиной-тяжеловесом олимпийского уровня.



Наверное, выход только один - такие спортсмены должны соревноваться в отдельной категории. А если в турнире только один такой участник – он должен получить не медаль, а сертификат. По крайней мере, так полагают многие атлеты мира.



Хорошо хоть, зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут по старым правилам, а то не миновать бы бед международного масштаба.



И последний вопрос. А может, спорт тут вообще не при чём? Может, вся эта идея задумывалась с другой, далеко идущей целью, по сравнению с которой и феминизм, и права секс-меньшинств – просто детские шалости? Ведь стиранием гендерных границ в спорте дело явно не ограничится.



Страшновато становится…



Андрей Зубов