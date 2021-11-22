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Найдена предсмертная записка: стала известна причина суицида женщины с тремя детьми в Алматы

Просмотров:772 Опубликовано: Сегодня, 17:09
Найдена предсмертная записка: стала известна причина суицида женщины с тремя детьми в Алматы
Иллюстративное фото
Полицейские назвали предварительную причину суицида женщины с тремя детьми, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Департамент полиции Алматы.

«Департамент полиции города Алматы сообщает, что на данном этапе расследования установлена предварительная причина поступка женщины, выбросившейся с тремя детьми с 9-го этажа. Это - конфликт с супругом на почве семейно-бытовых отношений. Имеется предсмертная записка. Другие обстоятельства устанавливаются», - сообщили в ДП.

По данным Sputnik Казахстан, в предсмертной записке указано, что женщина устала от жизни.

«Общий смысл такой, что не выдержали испытаний, которые были даны, устала от жизни. Никого конкретно не винит, но написано, что виновные в этом знают себя», - сказал собеседник агентства.

Как выяснилось, погибшей было 28 лет, ее троим детям: 2 года, 5 и 6 лет. Женщина и двое детей погибли на месте происшествия. Еще один ребенок скончался в карете скорой помощи. Как рассказал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов, семья снимала квартиру в 9-этажном доме в микрорайоне Жетысу-1. Супруги состояли в браке с 2014 года.

По некоторым данным, в момент трагедии 30-летнего главы семьи дома не было, дверь была закрыта на ключ изнутри, а потому ее пришлось взломать.

Напомним, уголовное дело расследуется по ст. 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Создана следственно-оперативная группа.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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