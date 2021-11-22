Ученые из Британии признали омаров и крабов живыми существами

Осьминоги, крабы и омары будут признаны живыми существами в соответствии с законодательством Великобритании о защите животных, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Business Insider.



Правительство Великобритании объявило, что десятиногие ракообразные и головоногие, класс моллюсков, теперь будут попадать под действие законопроекта о благополучии животных. К десятиногим ракообразным относятся такие животные, как крабы, омары, креветки и раки, а к головоногим - осьминоги, кальмары и каракатицы.



В заявлении говорится, что законопроект "уже признает всех животных с позвоночником (позвоночных) разумными существами". Однако в отличие от некоторых других беспозвоночных десятиногие ракообразные и головоногие обладают сложной центральной нервной системой, что является одним из ключевых признаков разумности".



Решение последовало после результатов независимой проверки, проведенной Лондонской школой экономики и политических наук по заказу правительства. В ходе исследования специалисты пришли к выводу, что осьминоги и омары обладают способностью чувствовать страх, боль, страдания, удовольствие, голод, жажду, тепло, радость, комфорт и наслаждение.



"Я рад видеть, что правительство выполнило главную рекомендацию отчета моей группы. Мы изучили более 300 научных исследований. Осьминоги и другие головоногие моллюски были защищены в науке в течение многих лет, однако до сих пор они не получили никакой защиты за пределами науки", - сказал профессор LSE, занимающийся основами проекта "Чувствительность животных", Джонатан Бирч.



Следует отметить, что в отчете также содержатся конкретные рекомендации в отношении методов защиты животных, основанные на его выводах.



В своем заявлении власти Великобритании отметили, что это может "не повлиять на существующие законы или отраслевые практики, такие как рыболовство". Это не окажет прямого влияния на ловлю моллюсков или ресторанную торговлю. Вместо этого он разработан, для того чтобы убедиться, что благополучие животных эффективно продумано для принятия решений в будущем.



Ранее в британском законодательстве впервые официально признали животных разумными существами.