Зарплаты, пенсии и пособия повысят в Казахстане в 2022 году

АЛМАТЫ, 23 ноя — Sputnik. В Казахстане со следующего года повысится размер прожиточного минимума (ПМ), а также месячного расчетного показателя (МРП). Планируется, что от этого вырастут доходы 6,7 миллиона казахстанцев, сообщили в Минтруда.



Уточняется, что в 2022 году вырастут доходы 5,1 миллиона казахстанцев, которые получают пенсии и пособия из госбюджета, а увеличение минимальной заработной платы (МЗП) обеспечит рост доходов 1,6 миллиона человек, работающих во всех отраслях экономики.



Размеры прожиточного минимума и месячного расчетного показателя устанавливаются ежегодно с учетом прогнозного уровня инфляции.



Увеличение МРП и прожиточного минимума



Так, в 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией в стране размеры ПМ и МРП были увеличены дважды в общей сложности на 10%. В этом году они были проиндексированы на 5%, в результате размеры ПМ и МРП составили 34 302 тенге и 2 917 тенге соответственно.



"С 1 января 2022 года планируется индексация величины прожиточного минимума и месячного расчетного показателя еще на 5%. В итоге размер ПМ составит 36 018 тенге, а МРП – 3 063 тенге", - добавили в Минтруда.



На исполнение социальных обязательств государства в республиканском бюджете на 2022 год предусматривается 4 триллиона тенге (9,3 миллиарда долларов), в том числе на индексацию размеров пенсий и всех социальных пособий 190,4 миллиарда тенге (443 миллиона долларов).



В Минтруда говорят, что это приведет к повышению доходов 4,2 млн человек, из них:



- порядка 2,3 миллиона пенсионеров, которым повысят солидарную пенсию на 7% (с опережением уровня инфляции на 2%) и базовую пенсионную выплату - на 5%, на общую сумму 138,3 миллиарда тенге;



- 1,9 миллиона получателей социальных пособий, размер которых также будет повышен на 5%, на общую сумму 52,1 миллиарда тенге.



Также повышение прожиточного минимума положительно скажется на уровне доходов более 900 тысяч человек, получающих адресную социальную помощь (АСП).



Рост минимальной зарплаты на 41%



По поручению Токаева с 1 января 2022 года размер МЗП будет увеличен с текущих 42,5 до 60 тысяч тенге. Таким образом, рост размера минимальной зарплаты составит 41%.



В этой связи по Трудовому кодексу работодатели будут обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. От этого вырастут доходы еще 1,6 миллиона человек, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности, уверены в Минтруда.



"В первую очередь повышение МЗП коснется "низкооплачиваемых" работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников", - пояснили в ведомстве.



Зарплаты бюджетников



С 2020 года поэтапно повышается зарплата педагогов, к 2023 году она увеличится в два раза. С 2021 года поэтапно повышаются зарплаты медицинских и социальных работников. Отмечается, что в течение четырех лет их зарплата также увеличится в два раза.



С 2022 года вырастут зарплаты у архивариусов, библиотекарей, музееведов, лесников, технического персонала и так далее. Это затронет порядка 588 тысяч человек. Сейчас идет подготовительная работа.



В целом заработная плата повышается у порядка 1,2 миллиона гражданских служащих.



По итогам третьего квартала номинальные доходы населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 15,4%, а с учетом инфляции – на 6%. В третьем квартале 2021 года средняя зарплата достигла 243 667 тенге (567 долларов), что на 19% выше, чем в третьем квартале предыдущего года. При этом в реальном выражении рост заработной платы, с учетом инфляции, составил 9,8%.