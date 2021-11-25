В элитную школу – на акиматовских авто. На чем ездят дети чиновников?

Золотые дети из золотых пеленок – пожалуй, так можно охарактеризовать детей, учащихся в самой элитной частной школе Алматы – Haileybury. В лучших традициях британского образования здесь учатся не только детки богатейших бизнесменов и финансовых воротил, но и отпрыски чиновников, за которыми весьма заботливые родители отправляют свои служебные авто. Тоже из линейки премиальных, кстати. На каких конкретно машинах передвигаются их дети, смотрите в материале Azattyq Rýhy
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Haileybury – это британская частная школа в Алматы, где практически весь преподавательский состав – иностранцы. Локация у заведения, разумеется, соответствующая ее статусу: школа расположена в красивой природной парковой зоне, на берегу реки Есентай, у подножия гор Тянь-Шаня, рядом с международным лыжным комплексом «Сункар».
Своих детей сюда отправляют весьма и весьма зажиточные люди: ученики здесь катаются на Роллс-Ройсах, да Бентли с личными водителями. А некоторых даже сопровождает охрана. К примеру, за одним из учащихся водитель приезжает сразу с тремя секьюрити. Родители этих школьников явно входят в список Forbes.
Охрану для детей чиновники себе позволить не могут, но в крутых машинах стараются не уступать. И если вы думаете, что за ними приезжает сам отец или мать, то глубоко ошибаетесь. За своим отпрыском они отправляют служебные авто. И это отнюдь не потрепанные Лады или Нексии. Итак, репортаж с парковки Haileybury или как налогоплательщики содержат детей чиновников.
На фото американец GMC – первая машина слева. Если присмотреться, с правой стороны по центру можно увидеть вывеску Haileybury. Это статусный и дорогой внедорожник. Госномер 098 RK 02.
Далее на парковку заезжает Infinity QX – полноразмерный внедорожник класса люкс. Госномер 094 RK 02.
Не каждый работающий казахстанец со средней зарплатой в 70-100 тысяч тенге в месяц сидел в салоне этого роскошного авто, а вот дети чиновников спокойно добираются на них до дома. Да еще и с личным водителем, открывающим дверь.
Одного из детей встречает водитель на люксовом японском внедорожнике бизнес-класса Lexus LX 570. Причем обратите внимание на номер: 200 АА 02. Номера серии АА присваиваются машинам, обслуживающим аппарат акима.
У акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, как известно, есть две дочки, уже отсидевшие за школьными партами. Возможно, за своими детьми служебное авто отправляют его заместители или непосредственные начальники из аппарата.
И это, кстати, не единственная засветившаяся здесь машина с такой серией. Чуть позже за юным «клиентом» подъехал еще один такой же джип, но серого цвета и с номером 898 АА 02. Рядом – водитель.
Кстати, в этой элитной школе, похоже, учатся и дети областных чиновников, за которыми приезжает тоже Lexus LX 570 с госномером 500 АА 05.
Нам удалось узнать, что машины с серией RK зарегистрированы на компанию «ХОЗУ-17». Обычно такое название носят фирмы, обслуживающие напрямую автопарк акимата – тоесть хозяйственное управление. Но по данным из eGov, компания принадлежит частным лицам – Абдумомуну Абдраимову и, внимание, сыну богатейшего бизнесмена Алиджана Ибрагимова – Достану Ибрагимову.
Можно предположить, что эти машины обслуживают детей чиновников, но на основании чего? Тут возможны два варианта – либо чиновники заключили договор с компанией, либо есть место коррупционной составляющей.
Утверждать, конечно, мы не беремся, но учитывая наши реалии закрадывается мысль, что, возможно, здесь не обошлось без этого. Ведь далеко не секрет, что многие бизнесмены нынче вынуждены обслуживать чиновников дабы не упустить их милость.
Но в ситуации со служебными авто с серией АА можно уверенно заявить – вот куда расходуется часть бюджета, а точнее, деньги налогоплательщиков. Хотя в законе о госслужбе четко прописано, что служебные машины нельзя использовать для личных целей.
«Такое правило, помню, ввели еще в СССР при Хрущеве. Он сказал, что любой министр или начальник должен прийти на работу пешком, а уже там его должна ждать служебная машина, на которой он передвигается во время рабочих поездок. И вечером служебная машина должна привезти начальника на работу, откуда он уже самостоятельно добирается домой. Это был очень отличный закон – служебная машина только для служебного пользования. Но в СССР не смогли внедрить то, что когда-то хотел Хрущев. Откровенно говоря, это был революционный шаг.
У нас же сейчас служебную машину могут использовать родственники для своего вояжа на базар, отвезти детей или внуков в школу или в детский сад. А это неприемлемо, потому что в цивилизованных странах даже если ты используешь служебную машину в своих целях, то это будет такой хай, ты испортишь свой имидж, все журналисты и оппозиционные депутаты поднимут этот вопрос. А мы просто привыкли. У нас такой менталитет, но так не должно быть», – высказал свое мнение политолог Дос Кошим.
Кстати, один из свежих зарубежных примеров: в ноябре прошлого года президент Эстонии уволила министра образования за то, что водитель возил ее детей в школу и кружки на ведомственной машине. В Казахстане тоже пора прекращать с этим, считает наш собеседник.
«Вопрос о пресечении использования таким образом служебных машин должны поднять депутаты. Подготовить законодательный акт, правило и надо его узаконить. Раз уж мы всегда хвалимся, что мы правовое государство и в Конституции это написано. Поэтому этот закон должен иметь правовой статус. Это пятиминутное дело. Я двумя руками за, чтобы такой закон приняли и чтобы он действовал. Должны быть меры наказания», – подчеркнул Дос Кошим.
Если на то пошло, то может и их обучение оплачиваем мы с вами? Школа, на минуточку, считается самой элитной в городе. Плата за нее соответствующая – от 8 до 13 миллионов (!) в год в зависимости от класса.
Расплачиваться, кстати, можно тремя траншами. Данные взяты с сайта школы.
Сколько же нужно зарабатывать, чтобы тянуть такую оплату? Последний раз аким Сагинтаев говорил о своей зарплате в октябре прошлого года. Тогда он озвучил сумму в 950 тысяч тенге. Даже годовой акимовской зарплаты не хватит на обучение старшеклассника в этой школе. А его непосредственные подчиненные уж точно не зарабатывают больше шефа. Отсюда логичный вопрос: откуда деньги на элитную частную школу? Вроде госслужащие постоянно жалуются, что им платят копейки, на деле же, похоже, все обстоит иначе.
А школа, надо признать, действительно высшего класса. Нам, окончившим государственные учреждения, такое и не снилось. Чего стоит один только вид, открывающийся из окон классов.
И даже кормят деток здесь первоклассно – завтрак, легкий перекус, обед, полдник. В сумму оплаты входят все внеклассные занятия, канцелярские принадлежности и тетради, обучение английскому как второму языку. К их услугам 25-метровый крытый бассейн, теннисный корт, звукоизолированные музыкальные кабинеты и футбольное поле, соответствующее стандартам ФИФА.
«Наши ученики поступают в элитные университеты Великобритании, США, Европы, Азии», – утверждает в своем приветственном слове директор Саймон Миллс на сайте школы.
В 2021 году университетские направления школы включают, среди прочего, Йельский университет, Массачусетский технологический институт, Кембридж и Колумбийский университет.
Это, собственно, и показывает уровень казахстанского образования – чиновники его попросту не признают и предпочитают отдавать своих чад в частные школы (а еще лучше за рубеж). В общем, расслоение у нас достигло небывалых масштабов.