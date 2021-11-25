Регулирование мобильных переводов: Парламент принял закон

Депутаты Сената приняли закон, который вводит понятие "мобильные платежи", это мобильные переводы в качестве оплаты товаров и услуг. За них предприниматели теперь будут платить налоги, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В период пандемии субъекты малого и среднего бизнеса в области торговли и услуг начали повсеместно использовать мобильные переводы, предназначенные исключительно для транзакций между физическими лицами, в предпринимательской деятельности.
В целях законодательного урегулирования данного вопроса предлагается:
определить понятие "мобильные платежи"; узаконить применение онлайн-контрольно-кассовых машин при расчетах за товары и услуги посредством мобильных платежей; обязать предпринимателей использовать отдельные счета, предназначенные для ведения бизнеса, то есть разделение мобильных переводов на личные и предпринимательские; обязать банки передавать в органы госдоходов соответствующие сведения", - сообщается в заключении к законопроекту сенатора Ольги Перепечиной.
Как объяснил вице-министр финансов Марат Султангазиев, в режимах налогообложения ничего не изменится.
"Ставка налога не меняется, дополнительных налоговых нагрузок не несет. Только лишь речь идет о том, чтобы отражать легальный оборот.
У нас есть административные штрафы за несвоевременную постановку на учет, есть административная ответственность за то, что он не отразил обороты в учете, то есть не пробил чек. И везде в первый раз это идет предупреждение. Уже со второго раза начинается штраф.
Мы будем систему управления рисками вырабатывать. К примеру, физлицо несколько раз в день получает деньги от других физлиц. И это продолжается на протяжении нескольких дней, месяцев. Это будет одним из признаков, что обратить налоговые органы должны внимание и дальше уже работать с этим физлицом", - пояснил Султангазиев.
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