Кто больше всего уязвим для нового штамма "омикрон"

В ЮАР сообщили о необычном возрастном распределении "омикрон"-штамма коронавируса. Медики встревожены скоростью распространения нового варианта COVID-19 среди молодого населения, пишет Газета.ru, передает Tengrinews.kz.
По словам руководителя отделения интенсивной терапии больницы города Соуэто Рудо Матива, в больницы поступают молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет в состоянии средней тяжести, при этом некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.
"Около 65 процентов не вакцинированы, а большинство остальных вакцинированы лишь первой дозой", - отметила она.
Существует риск того, что медицинские учреждения страны окажутся перегружены, если рост числа заражений продолжится. А при худшем сценарии возникнет ситуация, аналогичная той, которая была с "дельта"-штаммом, поэтому нужно подготовить больше коек для интенсивной терапии, резюмировала Матива.
Ранее на юге Африки был обнаружен новый штамм коронавируса B.1.1.529 ("омикрон"), который имеет "чрезвычайно большое количество мутаций". 26 ноября ВОЗ официально объявила об открытии нового, сильно мутировавшего варианта коронавируса, а также выдвинула гипотезу происхождения штамма.
"Омикрон" уже выявили в нескольких европейских странах - в Германии, Чехии, Италии, Британии, Нидерландах и Бельгии. Также о заражениях этим вариантом вируса сообщили в Гонконге, Израиле и Австралии.
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