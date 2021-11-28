Назван самый радиоактивный фрукт

Бананы представляют определенную опасность из-за содержащегося в них радиоактивного элемента, рассказали ученые из Пекинского университета аэронавтики и астронавтики Чжан Сяотянь и Ляо Цзе в материале для WeChat, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Как отметили исследователи, помимо обычного безвредного калия, в этих фруктах есть его изотоп - калий-40, источник ионизирующего излучения, который негативно влияет на здоровье.
Тем не менее его количество в плодах считается небольшим. "Доза получаемой радиации при съедании одного банана составляет около 0,0778 микрозиверта. Это ничтожно мало. Для сравнения: компьютерная томография грудной клетки эквивалентна 70 тысячам бананов", - отмечается в статье.
Для измерения радиоактивности какого-либо источника ученые периодически используют "банановый эквивалент". Например, максимально допустимое воздействие атомных электростанций соразмерно употреблению 2,5 тысячи плодов в год, а смертельной дозой станут порядка 35 миллионов.
Подытоживая, специалисты напомнили, что радиоактивное излучение окружает человека повсюду, особенно при рентгенологических исследованиях и компьютерной томографии, а также при курении: содержащиеся в табаке полоний-210 и свинец-210 куда опаснее бананов.
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