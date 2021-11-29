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Казахстан привлечёт $6 млрд из Эмиратов

Просмотров:482 Опубликовано: Сегодня, 15:22
Казахстан привлечёт $6 млрд из Эмиратов
Иллюстративное фото
На брифинге с представителями СМИ вице-министре был задан вопрос касательно планируемой продажи Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС инвесторам из ОАЭ.

- Ранее сообщалось, что Министерство финансов с привлечением международного консультанта проводит оценку объектов и реальной рыночной стоимости. На какой стадии сейчас проект? - спросил журналист.

Абдыкадыров ответил, что ОАЭ – стратегический инвестиционный партнер Казахстана.

- Они уже обладают значительными инвестиционными возможностями, так и компетенциями в самых различных отраслях: строительство, финансы, образование, туризм, энергетика. Интересный фактор то, что ОАЭ входит в 20-ку самых крупных инвесторов в экономику Казахстана. В октябре была подписана декларация. Она полностью отвечает национальным интересам. Была проведена соответствующая работа. Декларацией были определены ряд отраслей, которые наиболее приоритетны на сегодня для Казахстана. Это финансы, фармацевтика, транспорт, энергетика. Всего в рамках декларации предполагается привлечение из ОАЭ около $6 млрд. По каждому проекту будет проводиться точечная работа по подготовке соответствующей документации», - пояснил вице-министр.


Источник: forbes.kz
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