В Минфине ответили на призывы отказываться от мобильных переводов

Пресс-секретарь Министерства финансов Алибек Абдилов прокомментировал распространенные в сети призывы к казахстанцам отказаться от мобильных переводов в пользу использования наличных, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В настоящее время в сети распространяется информация с призывом отказаться от мобильных переводов лицам, которые занимаются частным извозом, и перейти на наличный расчет. В этой связи Министерство финансов сообщает следующее: поправки в налоговое законодательство касательно использования мобильных переводов призваны разделить частные переводы физических лиц от платежей, которые осуществляются в предпринимательских целях. Они неоднократно были обсуждены с бизнес-сообществом, с банками. Хочу отметить, что целью данных инициатив является дальнейшее развитие бизнеса в цифровом пространстве, и они не преследуют цели перехода на наличный расчет", - заявил Абдилов.



Он назвал безосновательным беспокойство относительно передачи данных в органы госдоходов.



"С 2022 года планируется получение сведений от банков только по платежам, которые поступают на предпринимательские счета. Таким образом, личные переводы облагаться налогом не будут", - заверил представитель Минфина.



Он пояснил, что для удобства налогообложения ИП есть несколько налоговых режимов, из которых можно выбрать наиболее удобный.



"К примеру, таксисты могут применять специальный налоговый режим на основе патента. Данный режим подходит при доходе, не превышающем 10,3 миллиона тенге в год. Касательно кассового аппарата, сейчас есть несколько мобильных приложений, предприниматель может загрузить любую мобильную версию кассового аппарата и использовать ее на вполне законных основаниях. А налоговая отчетность будет формироваться автоматически с внедрением приложения E-Salyq Business. Призываем предпринимателей не поддаваться на провокации и пользоваться официальной информацией уполномоченных органов", - отметил он.



По его словам, все эти меры направлены на дальнейшее упрощение ведения бизнеса.



Алибек Абдилов добавил, что индивидуальные предприниматели освобождены от уплаты налогов с дохода до 2023 года.



Напомним, в сети распространяется видео, на котором мужчина, представившись юристом, призывает граждан скрывать свои доходы и отказываться от мобильных переводов в пользу наличных платежей. Автор видео комментирует принятый Парламентом в четверг, 25 ноября, закон, который вводит понятие "мобильные платежи" и регулирует мобильные переводы в сфере бизнеса. Отметим, закон еще не подписан Президентом.