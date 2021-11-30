654 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (29 ноября) в Казахстане зарегистрировано 654 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Из них:



в Нур-Султане - 108,

в Алматы - 34,

в Шымкенте - 3,

в Акмолинской области - 63,

в Актюбинской области - 8,

в Алматинской области - 27,

в Атырауской области - 4,

в Восточно-Казахстанской области - 30,

в Жамбылской области - 8,

в Западно-Казахстанской области - 9,

в Карагандинской области - 103,

в Костанайской области - 68,

в Кызылординской области - 6,

в Мангистауской области - 3,

в Павлодарской области - 90,

в Северо-Казахстанской области - 85,

в Туркестанской области - 5.