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Новые ограничения из-за омикрон-штамма введут в Казахстане

Просмотров:124 Опубликовано: Сегодня, 08:40
Новые ограничения из-за омикрон-штамма введут в Казахстане
Фото © Турар Казангапов
В Казахстане введут новые ограничения из-за омикрон-штамма, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом на заседании правительства сказал первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

По его словам, Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 приняла решение с 3 декабря ввести новые ограничительные меры.

"Учитывая появления нового штамма коронавируса "омикрон", в целях недопущения его завоза на территорию республики Межведомственной комиссией приняты решения:

с 3 декабря ограничить въезд в Казахстан иностранных граждан из Ботсваны, Лесото, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга;
ввести наличие обязательного ПЦР-теста независимо от вакцинации для лиц, прибывших из стран, где выявлены случаи КВИ (Израиль, Чехия, Нидерланды, Великобритания, Италия, Германия, Австралия, Канада);
лица, прибывшие из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные омикрон-штаммом, независимо от результата ПЦР-теста должны сами изолироваться на семь дней;
учитывая пассажиропоток с Египтом и выявление в Бельгии случая КВИ, вызванного омикрон-штаммом, у лица, прибывшего из Египта, необходимо приостановить авиасообщение с Египтом", - сказал Шоранов.

Также он отметил, что в Казахстане необходимо продолжить секвенирование штаммов коронавирусной инфекции, циркулирующей в стране.

Напомним, 24 ноября ученые выявили новый штамм коронавируса в южной части Африки - ЮАР и Ботсване. Ему присвоили греческую букву "омикрон". Отмечается, что он может быть опаснее любых других разновидностей COVID-19, включая "дельту". Новый штамм содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.

26 ноября новый штамм коронавируса "омикрон" впервые обнаружили в Израиле у человека, вернувшегося из африканской страны Малави. Заразившийся был полностью вакцинирован.

В ВОЗ заявили, что на изучение нового штамма коронавируса уйдут недели. Но уже сейчас эксперты предполагают, что "омикрон" может быть более устойчивым к вакцинам и быстрее распространяться. Между тем, по данным специалистов, существующие ПЦР-тесты способны распознавать этот штамм. Однако они считают, что "омикрон" может угрожать человечеству в той же степени, что и вирус Эбола.

По предварительным данным ВОЗ, у перенесших коронавирус людей может быть повышенный риск заражения новым штаммом.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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