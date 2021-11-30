«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 30 Ноября
+9...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.16 KZT
  • €1 = 493.29 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Двое младенцев умерли от коронавируса в Казахстане

Просмотров:684 Опубликовано: Сегодня, 18:14
Двое младенцев умерли от коронавируса в Казахстане
Фото:elements.envato.com
"По оперативным данным, в течение 10 месяцев 2021 года от COVID-19 в возрасте до одного месяца умерло два ребенка - по одному в Алматы и Павлодарской области, шесть детей дошкольного возраста - в Мангистауской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Алматинской областях, три ребенка школьного возраста - в Нур-Султане, Карагандинской и Кызылординской областях", - сообщили в Департаменте охраны здоровья матери и ребенка Минздрава в ответе на запрос корреспондента Tengrinews.kz.

Как пояснили в ведомстве, профилактические меры для снижения заболеваемости COVID-19 среди детей такие же, как у взрослых: соблюдение санитарных норм, ношение медицинских масок, по возможности избегать мест массового скопления людей и вакцинация.

"В клиническом течении COVID-19 у детей отмечается развитие синдрома интоксикации в виде высокой температуры тела, поражения верхних дыхательных путей, может быть поражение желудочно-кишечного тракта. Зарегистрированы случаи тяжелого течения пневмонии с клиникой дыхательной недостаточности", - пояснили в департаменте.

Ранее главный детский инфекционист Минздрава, доктор медицинских наук Динагуль Баешева сообщила, что по сравнению с прошлым годом в 2021 году количество детей с тяжелой формой увеличилось в 20 раз. В 10 раз увеличилось число случаев со средней степенью тяжести. Тяжело переносят инфекцию дети с ожирением.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ирон
 GOAT (Посетители) Сегодня, 20:06
сообщила, что по сравнению с прошлым годом в 2021 году количество детей с тяжелой формой увеличилось в 20 раз. В 10 раз увеличилось число случаев со средней степенью тяжести.

Ну вот, началась "статистика" и пугали про детские заболевания. Надо же Файзер "внедрять" в массы)))
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика