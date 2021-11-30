Двое младенцев умерли от коронавируса в Казахстане

"По оперативным данным, в течение 10 месяцев 2021 года от COVID-19 в возрасте до одного месяца умерло два ребенка - по одному в Алматы и Павлодарской области, шесть детей дошкольного возраста - в Мангистауской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Алматинской областях, три ребенка школьного возраста - в Нур-Султане, Карагандинской и Кызылординской областях", - сообщили в Департаменте охраны здоровья матери и ребенка Минздрава в ответе на запрос корреспондента Tengrinews.kz.



Как пояснили в ведомстве, профилактические меры для снижения заболеваемости COVID-19 среди детей такие же, как у взрослых: соблюдение санитарных норм, ношение медицинских масок, по возможности избегать мест массового скопления людей и вакцинация.



"В клиническом течении COVID-19 у детей отмечается развитие синдрома интоксикации в виде высокой температуры тела, поражения верхних дыхательных путей, может быть поражение желудочно-кишечного тракта. Зарегистрированы случаи тяжелого течения пневмонии с клиникой дыхательной недостаточности", - пояснили в департаменте.



Ранее главный детский инфекционист Минздрава, доктор медицинских наук Динагуль Баешева сообщила, что по сравнению с прошлым годом в 2021 году количество детей с тяжелой формой увеличилось в 20 раз. В 10 раз увеличилось число случаев со средней степенью тяжести. Тяжело переносят инфекцию дети с ожирением.