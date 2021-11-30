Нацбанк предупредил казахстанцев о мошенниках

Сообщается, что злоумышленники представляются работниками Национального банка для получения персональных данных с целью хищения денежных средств.



"В ходе телефонного разговора они запрашивают информацию о номерах банковских счетов и наличии кредитов. Одновременно с целью якобы "технического мониторинга" просят предоставить паспортные данные, в частности ИИН. Мошенники также в целях проверки просят открыть счет или в тестовом режиме оформить кредит и перевести деньги на счета третьих лиц", - говорится в сообщении.



В Нацбанке также рекомендуют игнорировать электронные письма и анонимные телефонные звонки с просьбой отправки денежных средств или проведения подозрительных операций.



"Сообщения или звонки о неожиданной возможности получения денег, содержащие реквизиты неизвестных банковских счетов, в большинстве случаев указывают на мошеннические действия", - добавили в банке.



В случае получения подозрительных писем или звонков "от Национального банка" с просьбой отправки денежных средств в Национальном банке посоветовали сразу обращаться в правоохранительные органы.