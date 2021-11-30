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Первый канал закрыл капитал-шоу компании ВИД «Поле чудес»

Просмотров:435 Опубликовано: Сегодня, 20:48
Первый канал закрыл капитал-шоу компании ВИД «Поле чудес»
Фото: Viktor Chernov Russian Look
Одно из самых популярных российский шоу впервые вышло на экраны в октябре 1990 года. С тех пор россияне охотно следили за атмосферными выпусками, наверное, самой народной программы.

Как стало известно, Первый канал не смог прийти к соглашению с компанией ВИД, которая уже на протяжении многих лет занималась производством любимого миллионами россиян шоу. Именно поэтому руководство «первой кнопки» вынуждено сменить название капитал-шоу «Поле чудес». «Мы благодарны коллегам за долгие годы плодотворной работы и совместные проекты, вошедшие в историю отечественного телевидения», — сказано в официальном сообщении.

Какое именно название получит одна из самых популярных программ Первого канала уже не секрет. Проект, чей «трудовой стаж» насчитывает 31 год, будет называться «Наше поле чудес», и его ведущим по-прежнему останется Леонид Якубович. Первые серии обновленного шоу поклонники смогут увидеть уже этой зимой.

«Наше поле чудес». «Тридцать один год программе — это так много, что не грех и встряхнуться. Начинается новый этап, в который мы входим с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю», — прокомментировал новшества ведущий.

Напомним, что в свое время Первый канал приобрел права на производство программы у компании CBS. Оригинальное название шоу, ставшее прототипом российского «Поля чудес», - Wheel Of Fortune («Колесо фортуны»). С первых же серий отечественная адаптация пришлась по душе нашему зрителю, который с восторгом следил за попытками героев угадать зашифрованные слова и выиграть ценные призы. Одной из изюминок «Поля чудес» были и остаются подарки, которые щедрые россияне с большим воодушевлением вручают любимому ведущему.


Источник: Экспресс Газета
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