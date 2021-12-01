Более 750 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

В стране вновь зафиксирован прирост заболевших коронавирусом. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня увеличилось на 97 случаев. По темпам заражения антилидерами остаются Нур-Султан и Карагандинская область, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 ноября 2021 года.
За прошедшие сутки зарегистрирован 751 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султан – 125,
в городе Алматы – 53,
в городе Шымкент – 13,
в Акмолинской области – 69,
в Актюбинской области – 4,
в Алматинской области – 14,
в Атырауской области – 10,
в ВКО – 39,
в Жамбылской области – 7,
в ЗКО – 27,
в Карагандинской области – 128,
в Костанайской области – 81,
в Кызылординской области – 5,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 89,
в СКО – 78,
в Туркестанской области – 7.
Всего в стране подтверждено 972 292 случая. Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1433 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в городе Нур-Султан – 171,
в городе Алматы – 200,
в городе Шымкент – 22,
в Акмолинской области – 57,
в Актюбинской области – 10,
в Алматинской области – 17,
в Атырауской области – 6,
в ВКО – 42,
в Жамбылской области – 10,
в ЗКО – 113,
в Карагандинской области – 154,
в Костанайской области – 231,
в Кызылординской области – 8,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 211,
в СКО – 164,
в Туркестанской области – 17.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 937 383 человека.
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