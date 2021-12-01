Более 750 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

В стране вновь зафиксирован прирост заболевших коронавирусом. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня увеличилось на 97 случаев. По темпам заражения антилидерами остаются Нур-Султан и Карагандинская область, сообщает Zakon.kz.



Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 ноября 2021 года.



За прошедшие сутки зарегистрирован 751 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:



в городе Нур-Султан – 125,



в городе Алматы – 53,



в городе Шымкент – 13,



в Акмолинской области – 69,



в Актюбинской области – 4,



в Алматинской области – 14,



в Атырауской области – 10,



в ВКО – 39,



в Жамбылской области – 7,



в ЗКО – 27,



в Карагандинской области – 128,



в Костанайской области – 81,



в Кызылординской области – 5,



в Мангистауской области – 2,



в Павлодарской области – 89,



в СКО – 78,



в Туркестанской области – 7.



Всего в стране подтверждено 972 292 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки



В Казахстане 1433 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:



в городе Нур-Султан – 171,



в городе Алматы – 200,



в городе Шымкент – 22,



в Акмолинской области – 57,



в Актюбинской области – 10,



в Алматинской области – 17,



в Атырауской области – 6,



в ВКО – 42,



в Жамбылской области – 10,



в ЗКО – 113,



в Карагандинской области – 154,



в Костанайской области – 231,



в Кызылординской области – 8,



в Мангистауской области – 0,



в Павлодарской области – 211,



в СКО – 164,



в Туркестанской области – 17.



Всего в стране от COVID-19 выздоровели 937 383 человека.