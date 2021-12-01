Что изменится в Казахстане в декабре

Что изменится в жизни казахстанцев в декабре 2021 года - в материале Tengrinews.kz.



Ограничения из-за омикрон-штамма



Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 приняла решение ввести новые ограничительные меры из-за нового омикрон-штамма:



- с 3 декабря ограничить въезд в Казахстан иностранных граждан из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Малави, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга;

- ввести наличие обязательного ПЦР-теста независимо от вакцинации для лиц, прибывших из стран, где выявлены случаи КВИ (Израиль, Чехия, Нидерланды, Великобритания, Италия, Германия, Австралия, Канада);

- лица, прибывшие из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные омикрон-штаммом, независимо от результата ПЦР-теста должны сами изолироваться на семь дней;

- учитывая пассажиропоток с Египтом и выявление в Бельгии случая КВИ, вызванного омикрон-штаммом, у лица, прибывшего из Египта, необходимо приостановить авиасообщение с Египтом.



Новые рейсы



9 декабря запускаются прямые рейсы в штат Гоа (Индия) из Алматы. Рейсы будет выполнять компания Sunday Airlines. Вылеты будут совершаться каждый четверг. Купить билеты отдельно не получится, только в составе пакета, приобрести который можно в турагентствах.



Авиарейс Алматы - Дели возобновят 16 декабря. Полеты будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам на Airbus A320. Вылет рейса из Алматы состоится в 07.50, прибытие в Дели - в 11.10. Обратный рейс из Дели - в 12.20 с прибытием в Алматы в 16.40. Продолжительность рейса в одну сторону составит три часа и 50 минут.



Регулярные рейсы Алматы - Эль-Кувейт в декабре планирует начать кувейтская авиакомпания Jazeera Airways. Полеты будут выполняться на воздушном судне типа Airbus A320/A20N с частотой два рейса в неделю.



Полиция под наблюдением



В МВД ранее заявляли о планах по установке камер видеонаблюдения во всех кабинетах полицейских к 1 декабря.



Ожидается, что все следователи, дознаватели и сотрудники МВД, которые работают с гражданами, будут находиться под видеонаблюдением. В их кабинетах будут установлены видеокамеры, которые будут выведены к руководству, в центр оперативного управления и в Нур-Султан.



Приостановлен прием старых автомобилей



С 1 декабря 2021 года будет приостановлен прием вышедших из эксплуатации транспортных средств на дальнейшую утилизацию. До конца текущего года специалисты проведут плановую инвентаризацию принятых транспортных средств и техники. На сегодня в базе бронирования электронной очереди подтверждения заявок ожидают 254 трактора и 72 комбайна. Ожидается, что прием легковых, пассажирских и грузовых автомобилей возобновится с января следующего года.



24 ноября 2021 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления".



Зимняя резина



В соответствии с законодательством в зимний период (с 1 декабря по конец февраля) запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами.



Часть 5 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях гласит:



Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящей статьи, влечет штраф в размере 5 МРП.



Праздники и выходные



В последний месяц 2021 года казахстанцев ждут 11 выходных дней при пятидневной рабочей неделе.



В декабре в стране два праздника - День Первого Президента и День независимости.



День Первого Президента отмечается 1 декабря, в этом году он выпал на среду.



День независимости празднуется 16 и 17 декабря. Сразу за двумя праздничными последуют два обычных выходных - суббота и воскресенье, 18 и 19 декабря.



31 декабря будет рабочим днем для большинства казахстанцев. Последний день года выпадает на пятницу.



Сегодня в честь Дня Первого Президента в Алматы и Нур-Султане пройдут культурные и спортивные мероприятия.



Погода



В декабре температура ожидается около нормы в южной части страны, выше нормы на один градус в северной половине страны и на западе. Количество осадков на протяжении месяца прогнозируется умеренным, меньше нормы - в юго-западной части республики и больше нормы в восточной половине и на крайнем северо-западе страны.



Синоптики отмечают, что в начале месяца неустойчивую погоду будет определять циклон из районов Скандинавии. Сначала циклон придет на запад, а затем и на остальную территорию Казахстана. Ожидаются осадки, снег, в южных регионах - дождь со снегом. В середине месяца в горных и предгорных районах юго-восточной половины страны пройдут сильные осадки. Ухудшение погоды будет сопровождаться ветром до 15-23 метров в секунду.