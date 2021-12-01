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Казахстанский блогер извинился за видео с нетрезвым Биланом

Просмотров:262 Опубликовано: Сегодня, 12:19
Казахстанский блогер извинился за видео с нетрезвым Биланом
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Казахстанский блогер Биржан Ашим, опубликовавший в Сети ролик с пьяным российским певцом Димой Биланом, извинился перед артистом. Он опубликовал видео в Instagram, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Блогер, который был приглашен на свадьбу в Казахстане в качестве гостя и снял на видео выступление Билана, признался, что спровоцировал скандал вокруг него. Он попросил у артиста прощения за обрушившийся на него негатив и уточнил, что считает его хорошим певцом. Ашим отметил, что поведение Билана никак не повлияло на его отношение к кумиру.

"Ты крутой артист, и если ты посмотришь эти истории, то знай, что нам ты подарил праздник в тот вечер и мы все кайфанули", - добавил он. Блогер также извинился перед молодоженами, родителями жениха и невесты, "до которых эта ситуация тоже дошла".

27 ноября Биржан Ашим опубликовал в своих сторис видео выступающего в нетрезвом виде Билана. Он назвал музыканта "обдолбанным" и заявил, что Билан был пьян. Артист с трудом разговаривал с публикой и не попадал в такт мелодии. После концерта исполнитель обратился к фанатам, попросил у них прощения и расплакался.


Источник: Tengrinews.kz
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