Общественников возмутила стоимость купленных планшетов в Уральске

Представители республиканского общественного объединения "Әділдік жолы" возмутились стоимостью закупленных планшетов центром дополнительного образования "Дарын". С просьбой разобраться в этом вопросе они обратились в прокуратуру ЗКО, передает корреспондент Tengrinews.kz.Юрист общественного объединения Бауыржан Ахметжан отметил, что в ноябре 2021 года центр дополнительного образования "Дарын" заключил с ТОО "Bilim Media Group" договор способом из одного источника о закупе 200 планшетов на сумму 20 миллионов тенге."Однако, "Жалагашский индустриально-аграрный колледж Кызылординской области" эти планшеты закупил по 65 тысяч тенге за штуку. На сайте ТОО bilimshop.kz данный планшет стоит 49 тысяч тенге. Сейчас они могут изменить цену в договоре и купить 200 планшетов за 9,9 миллионов тенге, сэкономив при этом 10 миллионов. Почему в Уральске неэффективно расходуют бюджетные деньги? Мы обратились с этим вопросом в прокуратуру", - отметил Бауыржан Ахметжан.Свои комментарии по поводу приобретения планшетов представила директор центра дополнительного образования "Дарын" Гулсим Дуйсенгалиева."Для награждения участников новогодней елки от имени Президента РК был составлен договор с ТОО "Bilim Media Group" на приобретение образовательного планшета Bilimbook в количестве 200 штук. В комплект подарка входят: интерактивный планшет с сенсорным экраном стоимостью 49999 тенге, портативный роутер за 19990 тенге, интернет-тариф на 6 месяцев за 29 940 тенге и рюкзак за 10 тысяч тенге. Общая стоимость комплекта с учетом провоза авиабагажа составляет 110779 тенге", - отметила Гулсим Дуйсенгалиева.Отметим, что недавно общественники возмутились стоимостью теплых остановок в Уральске. За несколько месяцев их цена возросла на 3 миллиона тенге.