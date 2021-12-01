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"Я рад, что в свои 40 нахожусь в такой форме". Головкин высказался о своем возрасте и планах

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:00
"Я рад, что в свои 40 нахожусь в такой форме". Головкин высказался о своем возрасте и планах
Фото из открытых источников
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) в преддверии объединительного боя с обладателем пояса WBA Super в этом же весе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО) высказался о своем возрасте и планах на будущее, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В апреле GGG исполнится уже 40 лет. А поединок с Муратой состоится 29 декабря в Токио (Япония).

"Конечно, сказать, что возраст - просто цифра, тоже было бы неправильно. Я рад, что в свои 40 нахожусь в такой физической форме. И я благодарен своей семье и своей команде за поддержку. Конечно, это повлияет на то, как мир бокса будет смотреть на меня, но я надеюсь, что и дальше останусь голодным до побед, как чувствую сейчас, стремясь выйти на ринг.

Что будет после Мураты? Не стоит заглядывать так далеко вперед, сейчас все мое внимание сосредоточено на Мурате. Но в то же время я смотрю на большее число боев в 2022 году, и я надеюсь, что это будет гораздо более интересный год со спортивной точки зрения. Я буду рассматривать самые лучшие варианты на тот момент, которые у меня будут. Я не собираюсь никого называть и предлагать идеи, но скажу, что хочу быть более активным", - сказал Головкин в интервью El Nuevo Herald.

"Завоевание титула - не главная цель. Я смотрю на этот поединок как на столкновение двух воинов, которые представляют свою культуру, свои страны. Мурата наверняка увидит то же самое - выход на ринг против Геннадия Головкина будет важнее, чем завоевание титула. Иногда важнее помериться силами с бойцом, чем завоевать пояс", - пояснил Головкин.

Также GGG высказался о Мурате: "Я знаю о наших способностях. Конечно, он бывший олимпийский чемпион, а ныне чемпион WBA. Меня очень привлекает его личность, как символ Японии. Он настоящая легенда, представляющая свою нацию. События в Японии всегда хорошо организованы, и это будет незабываемое мероприятие".

Головкин также высказался о третьем бое с "Канело".

"Все возможно. Если это произойдет, это будет очень интересное мероприятие. Третий бой будет гораздо интереснее первых двух, потому что мы досконально изучили друг друга, мы знаем, как драться, у нас есть секреты и ключи к друг другу. Посмотрим, что произойдет, но я открыт для такой возможности", - ответил Головкин на вопрос о трилогии с Саулем Альваресом.


Источник: Tengrinews.kz
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