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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Назван самый дорогой город мира

Просмотров:527 Опубликовано: Вчера, 20:32
Назван самый дорогой город мира
Фото из открытых источников
В текущем году Тель-Авив стал самым дорогим для жизни городом в мире. Об этом говорится в исследовании "Стоимость жизни в мире в 2021 году", подготовленном аналитиками британской Economist Group, которое было проведено среди 173 городов по всему миру, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Jerusalem Post.

Израильский мегаполис впервые занял первое место в данном рейтинге, за год поднявшись сразу на пять позиций. В прошлом году Тель-Авив находился на пятой строчке по дороговизне после Парижа, Гонконга, Осаки и Женевы.

В новом рейтинге Париж разделил второе место с Сингапуром, а Цюрих и Гонконг заняли третье и четвертое места соответственно. В десятку самых дорогих городов мира также вошли Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака.

Взлет Тель-Авива на первую позицию в этом году объясняется укреплением израильского шекеля по отношению к доллару США, а также увеличением стоимости продуктов питания и проезда в общественном транспорте.

В среднем цены на товары и услуги в городе выросли на 3,5 процентов в местной валюте по сравнению с ростом на 1,9 процентов в 2020 году.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Aлишeр (Посетители) Вчера, 23:57
Примеры цен на продукты на рынке в Тель-Авиве:
Нектарины, персики - 1175 тенге.
Абрикосы - 750 тенге.
Арбуз - 630 тенге.
Яблоки - 1100 тенге.
Лимон - 602 тенге.
Картофель - 540 тенге.

Информация на 10.01.2021.

Сильно дороже, чем в Актау?
 
 

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