Назван самый дорогой город мира

В текущем году Тель-Авив стал самым дорогим для жизни городом в мире. Об этом говорится в исследовании "Стоимость жизни в мире в 2021 году", подготовленном аналитиками британской Economist Group, которое было проведено среди 173 городов по всему миру, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Jerusalem Post.
Израильский мегаполис впервые занял первое место в данном рейтинге, за год поднявшись сразу на пять позиций. В прошлом году Тель-Авив находился на пятой строчке по дороговизне после Парижа, Гонконга, Осаки и Женевы.
В новом рейтинге Париж разделил второе место с Сингапуром, а Цюрих и Гонконг заняли третье и четвертое места соответственно. В десятку самых дорогих городов мира также вошли Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака.
Взлет Тель-Авива на первую позицию в этом году объясняется укреплением израильского шекеля по отношению к доллару США, а также увеличением стоимости продуктов питания и проезда в общественном транспорте.
В среднем цены на товары и услуги в городе выросли на 3,5 процентов в местной валюте по сравнению с ростом на 1,9 процентов в 2020 году.
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