Опубликованы данные по суточному приросту коронавируса в Казахстане

За прошедшие сутки (1 декабря) в Казахстане зарегистрировано 753 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19. ⠀ Всего в стране подтверждено 973 045 случаев, из них:
в городе Нур-Султане – 130, в городе Алматы – 60, в городе Шымкенте – 6, в Акмолинской области – 63, в Актюбинской области – 7, в Алматинской области – 23, в Атырауской области – 8, в ВКО – 40, в Жамбылской области – 8, в ЗКО – 19, в Карагандинской области – 105, в Костанайской области – 89, в Кызылординской области – 11, в Мангистауской области – 5, в Павлодарской области – 91, в СКО – 82, в Туркестанской области – 6.
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