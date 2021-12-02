Опубликованы данные по суточному приросту коронавируса в Казахстане

За прошедшие сутки (1 декабря) в Казахстане зарегистрировано 753 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.

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Всего в стране подтверждено 973 045 случаев, из них:



в городе Нур-Султане – 130,

в городе Алматы – 60,

в городе Шымкенте – 6,

в Акмолинской области – 63,

в Актюбинской области – 7,

в Алматинской области – 23,

в Атырауской области – 8,

в ВКО – 40,

в Жамбылской области – 8,

в ЗКО – 19,

в Карагандинской области – 105,

в Костанайской области – 89,

в Кызылординской области – 11,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 91,

в СКО – 82,

в Туркестанской области – 6.