Кто попадет под амнистию в Казахстане в честь 30-летия Независимости

Парламент принял закон «Об амнистии в связи с 30-летием Независимости Казахстана», передает корреспондент Zakon.kz.



Как отметил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, проект закона был разработан по поручению главы государства. Документ направлен на освобождение от отбывания наказания за преступления небольшой и средней тяжести, а также сокращение неотбытого срока наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.



Особое внимание уделяется социально уязвимой категории граждан – ветеранам, несовершеннолетним, женщинам и мужчинам преклонного возраста, инвалидам I-II групп и другим лицам, не представляющим серьезную угрозу безопасности граждан и государству. Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев



Отдельной статьей законопроекта конкретизирован перечень лиц, совершивших преступления, на которые амнистия не будет распространяться.



По словам главы МВД, в настоящее время в 80 учреждениях УИС – это 64 колонии и 16 СИЗО – содержатся более 34 тыс. лиц, при этом 93% отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, а порядка 45% ранее уже привлекались к уголовной ответственности. На учете службы пробации состоят 32 тыс. человек.



По предварительным расчетам, под действие амнистии попадут свыше 14 тыс. человек, из исправительных учреждений выйдут на свободу около 1 тыс. лиц, 3,8 тыс. человек будут сняты с учета службы пробации. Дифференцированное сокращения неотбытого срока наказания будет применено к 9 тыс. осужденным. Глава МВД



Также по амнистии будет сокращено более 5 тыс. уголовных дел. По ним 1,6 тыс. человек будут освобождены от уголовной ответственности. К остальным лицам судами будут применены нормы сокращения срока наказания и освобождения.