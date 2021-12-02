Токаев утвердил минимальную зарплату и МРП на 2022 год

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Текст закона публикуется в печати.
С 1 января 2022 года устанавливаются:
- минимальный размер заработной платы - 60 000 тенге; - минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 19 450 тенге; - минимальный размер пенсии - 46 302 тенге; - месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 3 063 тенге; - величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 36 018 тенге.
Напомним, в своем Послании народу Президент Токаев заявил, что с 1 января 2022 года минимальная заработная плата увеличится с текущих 42 500 тенге до 60 000 тенге.
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