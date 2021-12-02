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Токаев утвердил минимальную зарплату и МРП на 2022 год

Просмотров:5652 Опубликовано: Сегодня, 16:41
Токаев утвердил минимальную зарплату и МРП на 2022 год
Фото из открытых источников
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

С 1 января 2022 года устанавливаются:

- минимальный размер заработной платы - 60 000 тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 19 450 тенге;
- минимальный размер пенсии - 46 302 тенге;
- месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 3 063 тенге;
- величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 36 018 тенге.

Напомним, в своем Послании народу Президент Токаев заявил, что с 1 января 2022 года минимальная заработная плата увеличится с текущих 42 500 тенге до 60 000 тенге.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ирон
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:21
Аж слезы брызнули из глаз от таких щедрот lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Daulet201999
  • Кинст
  • HalatHalatuHalat
  • Ирон
  • kolu411
 elek (Посетители) Сегодня, 17:23
Ещё бы цены на соц.значимые продукты понизили бы, но это так - мечты.
 
 

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