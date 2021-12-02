"Ты не русская, ты казашка из Казахстана" - футболистка из нашей сборной рассказала, что её не принимают в России

Наша футболистка в России высказалась о языковой ситуации в Казахстане.
Футболистка из женской сборной Казахстана Юлия Мясникова рассказала, каково одновременно выступать за российский клуб и казахстанскую сборную, передаёт медиа-портал Сaravan.kz со ссылкой на Мeta-ratings.kz.
В интервью Мясникова сообщила, что в России, где она выступает за клуб ЦСКА, предпочитают делать акцент на своих: "Кому нужен чужой игрок? Приезжаю в Россию, и говорят: "Ты не русская, ты казашка из Казахстана". А когда приезжаешь домой в Казахстан, тебе говорят: "Какая ты казашка? Казахский язык не знаешь". Ты и там не своя, и здесь не своя".
Юлия считает, что ей неоткуда знать язык, потому что она росла в Караганде, где в основном говорили по-русски. По словам спортсменки, в школе она дружила со многими казахами, которые не знали свой язык. А те, кто знал, общались на нём со своими бабушками и дедушками, а не с русскими друзьями.
Также Мясникова подчеркнула, что есть и обратная ситуация: русские девушки с юга говорят по-казахски, потому что выросли в такой среде, которая к этому располагала.
"В школе я сдала казахский на ЕНТ на 5. Но из-за того, что ты постоянно на нем не говоришь, постоянно его не слышишь, конечно, будут проблемы. Умею считать, знаю много фраз, слов", - пояснила Мясникова.
Напомним, недавно в Павлодаре оправдали женщину, которая обвинила сотрудников миграционной службы в отказе обслуживать ее на казахском языке. Тогда ее арестовали по обвинениям в оскорблениях.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz