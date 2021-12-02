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"Ты не русская, ты казашка из Казахстана" - футболистка из нашей сборной рассказала, что её не принимают в России

Просмотров:948 Опубликовано: Сегодня, 18:27
"Ты не русская, ты казашка из Казахстана" - футболистка из нашей сборной рассказала, что её не принимают в России
Фото со страницы Instagram Юлии Мясниковой
Наша футболистка в России высказалась о языковой ситуации в Казахстане.

Футболистка из женской сборной Казахстана Юлия Мясникова рассказала, каково одновременно выступать за российский клуб и казахстанскую сборную, передаёт медиа-портал Сaravan.kz со ссылкой на Мeta-ratings.kz.

В интервью Мясникова сообщила, что в России, где она выступает за клуб ЦСКА, предпочитают делать акцент на своих: "Кому нужен чужой игрок? Приезжаю в Россию, и говорят: "Ты не русская, ты казашка из Казахстана". А когда приезжаешь домой в Казахстан, тебе говорят: "Какая ты казашка? Казахский язык не знаешь". Ты и там не своя, и здесь не своя".

Юлия считает, что ей неоткуда знать язык, потому что она росла в Караганде, где в основном говорили по-русски. По словам спортсменки, в школе она дружила со многими казахами, которые не знали свой язык. А те, кто знал, общались на нём со своими бабушками и дедушками, а не с русскими друзьями.

Также Мясникова подчеркнула, что есть и обратная ситуация: русские девушки с юга говорят по-казахски, потому что выросли в такой среде, которая к этому располагала.

"В школе я сдала казахский на ЕНТ на 5. Но из-за того, что ты постоянно на нем не говоришь, постоянно его не слышишь, конечно, будут проблемы. Умею считать, знаю много фраз, слов", - пояснила Мясникова.

Напомним, недавно в Павлодаре оправдали женщину, которая обвинила сотрудников миграционной службы в отказе обслуживать ее на казахском языке. Тогда ее арестовали по обвинениям в оскорблениях.


Источник: caravan.kz
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Комментарии ( 3 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 21:29
Приезжаю в Россию, и говорят: "Ты не русская, ты казашка из Казахстана"
Безграмотная чушь

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • sergei 66
  • arelav_74
 Ирон (Посетители) Сегодня, 19:28
Лучше быть русским в Казахстане.чем вечным казахом в России
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Empro
  • синдбад
  • kolu411
  • arelav_74
  • Сухов.
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:19
Дураки есть везде и у нас и в России.
 
 

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