"Ты не русская, ты казашка из Казахстана" - футболистка из нашей сборной рассказала, что её не принимают в России

Наша футболистка в России высказалась о языковой ситуации в Казахстане.



Футболистка из женской сборной Казахстана Юлия Мясникова рассказала, каково одновременно выступать за российский клуб и казахстанскую сборную, передаёт медиа-портал Сaravan.kz со ссылкой на Мeta-ratings.kz.



В интервью Мясникова сообщила, что в России, где она выступает за клуб ЦСКА, предпочитают делать акцент на своих: "Кому нужен чужой игрок? Приезжаю в Россию, и говорят: "Ты не русская, ты казашка из Казахстана". А когда приезжаешь домой в Казахстан, тебе говорят: "Какая ты казашка? Казахский язык не знаешь". Ты и там не своя, и здесь не своя".



Юлия считает, что ей неоткуда знать язык, потому что она росла в Караганде, где в основном говорили по-русски. По словам спортсменки, в школе она дружила со многими казахами, которые не знали свой язык. А те, кто знал, общались на нём со своими бабушками и дедушками, а не с русскими друзьями.



Также Мясникова подчеркнула, что есть и обратная ситуация: русские девушки с юга говорят по-казахски, потому что выросли в такой среде, которая к этому располагала.



"В школе я сдала казахский на ЕНТ на 5. Но из-за того, что ты постоянно на нем не говоришь, постоянно его не слышишь, конечно, будут проблемы. Умею считать, знаю много фраз, слов", - пояснила Мясникова.



Напомним, недавно в Павлодаре оправдали женщину, которая обвинила сотрудников миграционной службы в отказе обслуживать ее на казахском языке. Тогда ее арестовали по обвинениям в оскорблениях.