Назарбаев высказался о событиях в Жанаозене в 2011 году

Во второй серии проекта Оливера Стоуна "QAZAQ: История Золотого человека" Нурсултан Назарбаев рассказал о событиях в Жанаозене в декабре 2011 года, передает Tengrinews.kz.
"Это работа Аблязова. Во время праздника нападать на людей, которые праздновали на площади. Теперь нам все ясно, мы это расследовали. Значит, дали деньги, даже одели в робу нефтяников, напоили водкой, наготовили коктейли Молотова. День независимости. Была в центре площади эстрада, шел концерт, люди стояли. Они разгромили эту эстраду. На этом не остановились, пошли громить офис полиции. Искали, где у них оружие", - рассказал Нурсултан Назарбаев.
Он пояснил, что лично вылетел в город, хотя все отговаривали его.
"Ночью сел и улетел вертолетом туда. И утром смотрел на весь этот погром. Магазины подожжены, почта подожжена, полицейские офисы разрушены. Попросил собрать жителей в зале", - отметил Первый Президент Казахстана.
В фильме показали архивные кадры выступления Назарбаева на собрании в Жанаозене.
"Почему в день, когда мы должны отмечать 20-летие независимости Казахстана, когда о нашей нации узнал весь мир, у нас происходит такая ситуация в Жанаозене? В этот день погибли невинные люди. Я приехал выразить свои соболезнования", - сказал Назарбаев на архивных видео.
Тогда он пообещал, что каждый случай будет разобран, по каждому случаю будет возбуждено уголовное дело и каждый будет наказан в открытом суде.
Напомним, Оливер Стоун взял интервью у Нурсултана Назарбаева для нового фильма Qazaq: The History of Golden Man. Режиссером фильма выступил украинский и американский деятель киноиндустрии Игорь Лопатенок, музыку к фильму написал обладатель "Золотого глобуса" композитор Карло Силиотто, а исполнили артисты симфонического оркестра "Астана Опера".
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