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Почему резко вырос "порог достаточности" для снятия пенсионных - ответ ЕНПФ

Просмотров:333 Опубликовано: Сегодня, 09:14
Почему резко вырос "порог достаточности" для снятия пенсионных - ответ ЕНПФ
Фото sputnik.kz
В ЕНПФ объяснили, как рассчитываются пороги минимальной достаточности, и почему они заметно увеличатся в 2022 году
АЛМАТЫ, 3 дек — Sputnik. С 2022 года изменится порог минимальной достаточности. Если в 2021 году для 20-летнего казахстанца размер порога достаточности составлял 1 710 000 тенге, то с 2022 года он будет 3 140 000 тенге.

Резкое повышение порога прокомментировали в ЕНПФ. Ведомство сослалось на методику определения порога минимальной достаточности, утвержденную постановлением правительства Казахстан № 1042 от 2 октября 2013 года.

Как поясняет ЕНПФ, по методике, величины порога минимальной достаточности рассчитываются для каждого возраста и учитывают повышение (индексацию) будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов. При этом используются такие социальные показатели, как минимальная заработная плата (МЗП), минимальная пенсия (МП), величина прожиточного минимума (ПМ), которые ежегодно индексируются в соответствии с Законом "О республиканском бюджете".

"В связи с этим, расчет размеров порог минимальной достаточности производится ежегодно с учетом роста указанных показателей", - сказали в ЕНПФ.

Также по методике для определения порога используются параметры, которые принимаются на ежегодной основе по представлению министерства труда и социальной защиты населения Казахстана и по согласованию с министерством национальной экономики Казахстана.

"Поскольку на 2022 год увеличены размеры социальных показателей (в частности, размер МЗП повышен с 42 500 тенге в 2021 году до 60 000 тенге в 2022 году (или на 41%), величины порога минимальной достаточности на 2022 год также выросли", - говорится в сообщении.
Напомним, в январе 2021 года вступил в силу Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста". Он предоставил гражданам право использования части своих пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, оплаты лечения, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям.

Этим правом могут воспользоваться вкладчики, которые за счет перечисления регулярных и в полном объеме пенсионных взносов сформировали накопления, превышающие порог минимальной достаточности.

Посмотреть размеры порога в 2021 и 2022 году можно на сайте ЕНПФ


Источник: SPUTNIK.KZ
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