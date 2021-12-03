Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога достаточности

Финансовый аналитик Андрей Чеботарев привел доводы о том, почему повышение порога достаточности - "максимально плохое решение".
"Признаться честно, до последнего мы думали, что это ошибка и увеличение порог достаточности - просто баг, но... все действительно так. (...)
Увеличение никто ни с кем не обсуждал. Никто нигде не анонсировал. Никто нигде до сих пор не разъяснил. Это полный провал всей коммуникационной политики как фонда, так и пенсионной системы.
Подобное увеличение не закрывает программу изъятия, оно ее усугубляет тем, что теперь богаче будут становиться еще более богатые, а бедные только беднеть. Если раньше к излишкам имели доступ 7 процентов вкладчиков, теперь это будет меньше 3 процентов. Если хотите минимизировать воздействие пенсионных на экономику - закройте программу полностью.
Увеличение проведут раньше, чем примут закон о переводе средств на жилищный депозит "Отбасы банка", таким образом разозлив максимальное количество вкладчиков. Положительное влияние на тех, кто стал работать в "белую", чтобы накопить, - полностью перечеркнуто", - написал Чеботарев на своей странице в Facebook.
Своим мнением также поделился политический обозреватель Газиз Абишев.
"Государство проехалось по тем, кто не спешил снимать пенсионные накопления в надежде чуток докопить и потом приобрести жилье. ЕНПФ поднял пороги достаточности более чем на 70 процентов. Перекачали строительный рынок деньгами, переопустошили пенсионную кубышку, дали высокооплачиваемым слоям окэшить накопления - пора включать осмотрительность и бережливость", - написал эксперт в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что в Казахстане с 2022 года значительно увеличат порог достаточности для снятия пенсионных накоплений. Согласно данным на сайте ЕНПФ, с 2022 года для 20-летних порог достаточности будет составлять 3,1 миллиона тенге. Сейчас - 1,7 миллиона тенге.
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