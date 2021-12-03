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Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога достаточности

Просмотров:1104 Опубликовано: Сегодня, 12:28
Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога достаточности
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Финансовый аналитик Андрей Чеботарев привел доводы о том, почему повышение порога достаточности - "максимально плохое решение".

"Признаться честно, до последнего мы думали, что это ошибка и увеличение порог достаточности - просто баг, но... все действительно так. (...)

Увеличение никто ни с кем не обсуждал. Никто нигде не анонсировал. Никто нигде до сих пор не разъяснил. Это полный провал всей коммуникационной политики как фонда, так и пенсионной системы.

Подобное увеличение не закрывает программу изъятия, оно ее усугубляет тем, что теперь богаче будут становиться еще более богатые, а бедные только беднеть. Если раньше к излишкам имели доступ 7 процентов вкладчиков, теперь это будет меньше 3 процентов. Если хотите минимизировать воздействие пенсионных на экономику - закройте программу полностью.

Увеличение проведут раньше, чем примут закон о переводе средств на жилищный депозит "Отбасы банка", таким образом разозлив максимальное количество вкладчиков. Положительное влияние на тех, кто стал работать в "белую", чтобы накопить, - полностью перечеркнуто", - написал Чеботарев на своей странице в Facebook.

Своим мнением также поделился политический обозреватель Газиз Абишев.

"Государство проехалось по тем, кто не спешил снимать пенсионные накопления в надежде чуток докопить и потом приобрести жилье. ЕНПФ поднял пороги достаточности более чем на 70 процентов. Перекачали строительный рынок деньгами, переопустошили пенсионную кубышку, дали высокооплачиваемым слоям окэшить накопления - пора включать осмотрительность и бережливость", - написал эксперт в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Казахстане с 2022 года значительно увеличат порог достаточности для снятия пенсионных накоплений. Согласно данным на сайте ЕНПФ, с 2022 года для 20-летних порог достаточности будет составлять 3,1 миллиона тенге. Сейчас - 1,7 миллиона тенге.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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elek (Посетители) Сегодня, 15:26
Да уж, а ведь многие надеялись.
 
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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 15:05
пример не совсем удачный, откуда у 20-летнего может накопиться больше 3 лямов?
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 15:02
Президент же подписал, у него своих экспертов хватает, так же это было нужно, все это понимали, и так 21 год заморозили.
Вообщем у нас так: кто успел, тот и взял.
 
 

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